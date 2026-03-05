‘Me da igual’: El tajante mensaje de Donald Trump sobre Irán y el Mundial 2026

Estados Unidos e Irán están inmersos en un conflicto que ha roto todos los límites y que incluso está teniendo daños colaterales. El deporte ha sido una de las tantas víctimas desde el ataque de los americanos a los iraníes.

Irán es una de las 48 selecciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, sin embargo existe muchísima incertidumbre si el equipo asistirá al torneo o se dará de baja, esto luego de los enfrentamientos que se han dado en Oriente Medio.

Ante tanta incógnita, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump se pronunció ante este hecho y su respuesta fue muy tajante, asegurando que le “da igual” si Irán participa en el Mundial que precisamente Estados Unidos es uno de los tres organizadores, junto con México y Canadá.

“Lo que es seguro es que después de este ataque, no se puede esperar que miremos hacia el Mundial con esperanza. Realmente no me importa si Irán participa. Creo que Irán es un país muy derrotado, se está quedando sin combustible”, sentenció Trump ante una ausencia por parte de los iraníes de cara al Mundial 2026.

A estas palabras, hay que sumarle el hecho que ninguna delegación por parte de Irán participó en el reciente congreso de la FIFA que se llevó a cabo en Atlanta, Estados Unidos para abordar temas de planificación de cara al torneo. Las demás 47 selecciones participantes estuvieron presentes, así cómo también delegaciones de los países que pelearán el play-off internacional.

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán dijo en su momento que es “improbable” que el equipo asista al Mundial tras lo ocurrido, esto alineándose a las palabras de Trump.

Recordar que la inasistencia de Irán del torneo conllevaría una dura sanción por parte de la FIFA, entre ellas una posible sanción economía de unos 700 mil dólares, así como también la prohibición de participar en futuros torneos que organice el ente deportivo, entre otros.

El torneo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio, está a pronto de comenzar e Irán jugará sus tres partidos de la fase de grupos en suelo americano. Los dos primeros en Los Ángeles ante Bélgica y Nueva Zelanda respectivamente, mientras que en Seattle enfrentará a Egipto.

Sumado a ello, existe una posibilidad de que Estados Unidos e Irán se enfrenten en los dieciseisavos de final del torneo. En tal caso que ambos finalicen segundos de su respectivo grupo, habrán un enfrentamiento entre ambas naciones, así como ocurrió en Catar 2022 cuando se vieron las caras en la fase de grupos.