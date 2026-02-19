‘México no ganará ningún partido en el Mundial 2026’: El Tuca Ferretti lanza dura sentencia

México, al igual que Canadá y Estados Unidos, se siguen preparando para ser sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, a nivel deportivo algunas voces ya se han alzado sobre la pobre capacidad que tendrá el equipo durante la justa mundialista.

Una de esas voces autorizadas fue Ricardo Tuca Ferretti, exentrenador de la selección de México (interino), quien lanzó un dardo más que envenenado al señalar que el equipo dirigido por Javier Aguirre no está en la capacidad de ganarle a alguna de las selecciones que le tocó en la fase de grupos.

Hoy por hoy el Tuca Ferretti se desempeña como analista para la cadena televisiva de ESPN y mostró su desconfianza de lo que pueda llegar hacer México en el Mundial y el “pobre” papel que tendrán si no cambian pronto la dinámica.

“Está muy complicado, el nivel futbolístico que ha presentado México después de la Copa Oro para acá es muy pobre. Yo lo dije hace tiempo, hoy si empezara el Mundial, yo pienso que México no gana ni un partido, podrá empatar, pero no ganar”, señaló el Tuca Ferretti en el programa Fútbol Picante.

Recordar que México se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. Seguidamente jugarán contra Corea del Sur y el ganador de la repesca entre República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte.

Las palabras del ahora analista deportivo no están nada alejadas a la realidad del combinado nacional mexicano. En los últimos 10 partidos tan solo han cosechado tres victorias, una de ellas contra Panamá apenas 0-1 sobre el final.

De hecho, México encadenó hasta seis partidos consecutivos sin victoria (cuatro empates y dos derrotas) ante rivales importantes como Japón, Colombia, Uruguay o Ecuador.

A estos malos resultados, hay que sumarle las bajas que tiene en estos momentos México para los partidos venideros en marzo contra Bélgica (28 de marzo) y Portugal (31 de marzo). Aguirre podría no contar con Santiago Giménez, quien aún sigue recuperándose de una lesión con el Milán, mientras que si tendrá la baja de Edson Álvarez.

El mediocampista fue operado en el tobillo y estará de baja unas cuatro semanas aproximadamente. El jugador del Fenerbahçe turco decidió ponerle fin a unas molestias que tenía en esa zona que le impedían rendir al máximo nivel.

Si bien es cierto que el Tuca Ferretti estuvo al mando del combinado Azteca de manera interina, el brasileño conoce lo suficientemente bien el fútbol mexicano. Es recordado más que nada por su etapa en Tigres, club en el que ganó 10 títulos, tanto nacionales como internacionales.

El brasileño dirigió por primera vez a México en 1993 para un amistoso contra Costa Rica. Su segundo ciclo llegó en el 2015 para suplir a Miguel Herrera. En aquella ocasión dirigió al equipo en tres partidos y logró la clasificación a la Copa Confederaciones 2017 tras ganar la Copa Oro 2015.

Su tercer y último pasaje con la selección mexicana llegó luego del Mundial 2018. Estuvo desde septiembre hasta diciembre al mando del equipo ese año y dirigió seis encuentros.