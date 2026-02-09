Michael Murillo en Besiktas: Así fue el debut del panameño tras su amargo adiós al Marsella

Acabada la novela de Michael Murillo en Francia, la luz del túnel salió finalmente con un desenlace en Turquía. El Besiktas arropó al jugador panameño, tras su salida por la puerta de atrás del Olympique de Marsella y debutó el pasado domingo 8 de febrero con la elástica de las Águilas Negras, como también se le apoda al equipo turco.

Frente al Alanyaspor, Murillo debutó oficialmente con el Besiktas, sin embargo lo hizo desde el banquillo. El jugador de 29 años ingresó a los 78 minutos del compromiso colocándose como lateral derecho e iniciando así su aventura en Turquía, país que es muy conocido por sus fuertes aficionados y ultras en los estadios.

En los 12 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, Murillo apenas completó cinco pases de seis intentados (83% de efectividad), completó un regate, despejó un balón aéreo, recuperó dos veces el balón e incluso se animó a disparar a portería, sin embargo su intento fue bloqueado por la defensa rival.

Murillo, quien en la primera etapa de esta temporada 2025-2026 había disputado ya 25 partidos con el Marsella entre todas las competencias, no pudo salir de titular contra el Alayanspor por una supuesta indisposición física, producto de un castigo que le habría dado el entrenador de su anterior club, Roberto De Zerbi.

Según informó el periodista Efecan Oztas, corresponsal del medio turco Aspor, Murillo tenía todos los papeles para partir como titular, sin embargo no estaba en las condiciones adecuadas, ya que durante el tiempo que estuvo ‘castigado’ por De Zerbi, fue forzado a correr hasta 15 kilómetros diarios. Esto le habría causado una fatiga física por lo que se decidió que esperar su oportunidad en el banquillo.

A pesar de esta indisposición, Murillo se mostró muy activo dentro del terreno de juego, como usualmente se le conoce, pisando área rival y generando peligro desde el costado derecho con su típico dorsal 62.

El Marsella sufre sin Murillo

Causalidades de la vida o no, justamente ese mismo día que debutó Murillo con el Besiktas, el Marsella se enfrentó al PSG en el clásico de Francia. Para mala fortuna del exequipo del panameño, el Marsella cayó goleado 5-0, siendo fuertemente criticado De Zerbi, así como también los defensores, especialmente el capitán Leonardo Balerdi y Facundo Medina.

Ousmane Dembélé, actual ganador del Balón de Oro, se deshizo sin ningún tipo de problemas de ambos argentinos, dejándolos retratados en una jugada individual en el 2-0, el cual muchos lo catalogan como el gol de la temporada en la Ligue 1.

Este tanto ha generado muchos comentarios en las redes sociales sobre lo débil que estuvo la zona defensiva, tomando en cuenta la ausencia de Murillo.

“Que jugador tan sobrevalorado (sobre Benjamín Pavard)... ¿Lo va a destrozar De Zerbi en los entrenamientos? ¡Ay, no se llama Amir Murillo!...Francamente, Balerdi se lleva todo el crédito, ¡pero su actuación fue pésima!”. “No fue tu culpa (de Murillo) esta noche...”. Estos fueron algunos de los mensajes por parte de los aficionados del Marsella.

De Zerbi no tuvo palabras para explicar la goleada que sufrió en el Parque de los Príncipes a manos del PSG. “No tengo explicación. Ese es el mayor problema ahora mismo. No sabes qué jugadores tendrás en el campo al empezar el partido. Es la primera vez en mi carrera que tengo un equipo en una montaña rusa como esta”, intentó defenderse el entrenador.

Con su aventura concluida en Francia, sorprende mucho que los aficionados aún acuerden de Murillo. Esto demuestra el cariño y el legado que dejó el panameño en el Marsella, a pesar de que su entrenador lo haya sentenciado, obligándolo a buscar minutos en otro sitio en un año tan importante con la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026.