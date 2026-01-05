Michael Murillo viaja a Kiwait con el Marsella para la Supercopa de Francia

La Supercopa de Francia 2026 o conocida también como el Trophée des Champions tendrá un sabor panameño. Michael Amir Murillo y el Olympique de Marsella disputarán la final de esta competición ante el PSG en un destino bastante exótico.

Este encuentro, el cual se llevará a cabo este jueves 8 de enero (1:00 p.m. hora local) se jugará en Kuwait, en el estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, de Kuwait, inaugurado en 2010 y el cual cuenta con una capacidad para 60.000 aficionados.

Desde el 2009 que este torneo se disputa fuera de Francia, siendo tan solo las ediciones de 2020 y 2023 se jugara en territorio francés.

El nombre del defensor panameño aparece entre los 28 convocados para esta gran final. El PSG, equipo que se llevó todos los títulos nacionales la campaña anterior llega a este encuentro como el gran favorito, mientras que el Marsella lo hace tras finalizar subcampeón de la Ligue 1 2024-2025.

Los dirigidos por Luis Enrique llevan siendo campeones de la Supercopa de Francia tres años consecutivos, mientras que de las últimas 12 ediciones, ganaron 11. Cayeron en el 2021 a manos del Lille por la mínima de 1-0.

Por parte de Murillo, el panameño buscará coronarse por primera vez desde que llegó a Europa en el 2020 a manos del Anderlecht y levantar su primer título con el Marsella, equipo que no consigue un trofeo desde la temporada 2012 cuando obtuvieron la extinta Copa de la Liga de Francia.