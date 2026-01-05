Michael Murillo viaja a Kuwait con el Marsella para la Supercopa de Francia

<b>Los dirigidos por Luis Enrique llevan siendo campeones de la Supercopa de Francia tres años consecutivos, mientras que de las últimas 12 ediciones, ganaron 11</b>. Cayeron en el 2021 a manos del Lille por la mínima de 1-0.Por parte de Murillo, <b>el panameño buscará coronarse por primera vez desde que llegó a Europa en el 2020 a manos del Anderlecht y levantar su primer título con el Marsella</b>, equipo que no consigue un trofeo desde la temporada 2012 cuando obtuvieron la extinta Copa de la Liga de Francia.