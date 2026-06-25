Mundial 2026: estos son los partidos que se juegan hoy 25 de junio

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su etapa decisiva este miércoles 25 de junio con una jornada que promete emociones de principio a fin. Seis selecciones buscarán asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras otras se juegan sus últimas opciones de seguir con vida en el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

La programación del día contempla seis encuentros correspondientes a los grupos D, E y F, varios de ellos con clasificación directa en juego y con la obligación de disputarse en horarios simultáneos para garantizar la igualdad de condiciones entre los equipos.

En el Grupo E, la acción comenzará a la 1:00 p.m. (hora de Panamá), cuando Curazao se enfrente a Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Al mismo tiempo, Ecuador tendrá una dura prueba frente a Alemania desde las 3:00 p.m. en el NRG Stadium de Houston. Los alemanes llegan como favoritos, pero la Tricolor buscará un resultado que le permita avanzar a la siguiente ronda.

Más tarde será el turno del Grupo F. A las 6:00 p.m., Países Bajos chocará con Túnez en el Estadio BBVA de Monterrey, mientras que Japón y Suecia protagonizarán otro duelo clave en el AT&T Stadium de Dallas.

Ambos partidos serán determinantes para conocer qué selecciones avanzan a la fase eliminatoria.

La jornada cerrará con el Grupo D. Desde las 9:00 p.m., Turquía se medirá a Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, mientras que Paraguay enfrentará a Australia en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Con estos encuentros quedarán definidos los clasificados del grupo y las posiciones finales antes del inicio de las rondas de eliminación directa.