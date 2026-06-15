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Fútbol

Mundial 2026: Japón vuelve a dar una lección de respeto y disciplina al mundo

La cultura japonesa se roba los aplausos dentro y fuera del estadio.
La cultura japonesa se roba los aplausos dentro y fuera del estadio. Redes Sociales
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/06/2026 11:01
Fanáticos y jugadores de Japón se ganaron los aplausos del mundo por su gesto de respeto y responsabilidad durante el Mundial 2026.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo ha dejado emociones dentro de la cancha, sino también ejemplos que han captado la atención de millones de personas alrededor del mundo. En esta ocasión, la cultura japonesa se ha convertido en tendencia gracias a los gestos de respeto y responsabilidad mostrados tanto por los aficionados como por los jugadores de la selección de Japón.

Tras el partido frente a Países Bajos, cientos de fanáticos japoneses permanecieron en las gradas para recoger la basura generada durante el encuentro. Equipados con bolsas y guantes, niños, jóvenes y adultos colaboraron en la limpieza del estadio, una acción que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue ampliamente elogiada por otros aficionados.

El comportamiento ejemplar no se limitó a las tribunas. Los jugadores japoneses también llamaron la atención al dejar su vestuario completamente limpio y ordenado tras finalizar el encuentro, una práctica que ya se ha convertido en una tradición de la selección en torneos internacionales.

Estas acciones reflejan valores profundamente arraigados en la sociedad japonesa, como el respeto por los espacios compartidos, la disciplina y la responsabilidad colectiva. Una vez más, Japón demuestra que el espíritu deportivo va más allá del resultado en el campo y puede convertirse en una lección de convivencia para el mundo.

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