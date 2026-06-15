Mundial 2026: Japón vuelve a dar una lección de respeto y disciplina al mundo

El comportamiento ejemplar no se limitó a las tribunas. Los jugadores japoneses también llamaron la atención al dejar su vestuario completamente limpio y ordenado tras finalizar el encuentro, una práctica que ya se ha convertido en una tradición de la selección en torneos internacionales.Estas acciones reflejan valores profundamente arraigados en la sociedad japonesa, como el respeto por los espacios compartidos, la disciplina y la responsabilidad colectiva. Una vez más, Japón demuestra que el espíritu deportivo va más allá del resultado en el campo y puede convertirse en una lección de convivencia para el mundo.