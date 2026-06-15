Mundial 2026: Japón vuelve a dar una lección de respeto y disciplina al mundo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo ha dejado emociones dentro de la cancha, sino también ejemplos que han captado la atención de millones de personas alrededor del mundo. En esta ocasión, la cultura japonesa se ha convertido en tendencia gracias a los gestos de respeto y responsabilidad mostrados tanto por los aficionados como por los jugadores de la selección de Japón.

Tras el partido frente a Países Bajos, cientos de fanáticos japoneses permanecieron en las gradas para recoger la basura generada durante el encuentro. Equipados con bolsas y guantes, niños, jóvenes y adultos colaboraron en la limpieza del estadio, una acción que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue ampliamente elogiada por otros aficionados.