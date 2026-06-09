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Fútbol

Panamá adelanta su transición, Argentina y Messi brillan en el desierto

Panamá se ha quedado en la orilla, pero ha dejado sensaciones positivas de su presente mirando al futuro. Cerrará venciendo a Canadá 1-0, primera clasificada de la Concacaf.
Panamá se ha quedado en la orilla, pero ha dejado sensaciones positivas de su presente mirando al futuro. Cerrará venciendo a Canadá 1-0, primera clasificada de la Concacaf. Panamá América/ Hemeroteca Biblioteca Nacional
Argentina y Messi escriben en letras doradas una nueva página en la historia de los mundiales. Vencerán en la tanda de penales a Francia 4-2 en una de las mejores finales del torneo.
Argentina y Messi escriben en letras doradas una nueva página en la historia de los mundiales. Vencerán en la tanda de penales a Francia 4-2 en una de las mejores finales del torneo. La Estrella de Panamá/ Hemeroteca Biblioteca Nacional
Por
Álvaro Sarmiento M.
  • 10/06/2026 00:00
Con Catar 2022 finalizamos el recorrido sobre la historia de los mundiales y lo acontecido con la Selección en sus eliminatorias desde 1978

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Tras la participación en el mundial Rusia 2018, el fútbol canalero estaba orgulloso de lo alcanzado, aunque no debía darse por complacido, tenía que abrir de nuevo una ruta que le llevara hacia otro mundial para ponderar lo logrado como un presente y no como un momento excepcional: convertirlo en meta recurrente.

Emprender la tarea era complicado debido a que una parte sustancial del equipo con la que se había alcanzado el objetivo se dirigía a culminar su actividad de jugadores, algunos con pretensiones de enrolarse en otros reglones de este deporte: entrenadores, directivos, comentaristas etc. La transición presentó dificultades, una apuesta inicial fallida con el técnico argentino Américo Rubén ‘Tolo’ Gallego afectó el posicionamiento en el ranking FIFA arrojando números bajos.

En julio de 2020 se designaría al entrenador hispano-danés Thomas Christiansen, con experiencia tanto como exjugador y entrenador en Europa, sin conocimientos amplios del fútbol panameño ni de la región, ni conduciendo a un seleccionado nacional. Traía un concepto diferente de juego, una metodología moderna y un equipo de colaboradores expertos. Se abocaron en implementarlas. Eran tiempos de la pandemia Covid-19.

Su bautizo lo tuvo el 10 de octubre de 2020 al enfrentar a Costa Rica en San José. Acertó, derrotaron a los ticos 1-0; para demostrar que no era casualidad, volvieron a ganarles nuevamente 1-0 tres días después. Tendría cinco amistosos con dos triunfos, un empate y dos derrotas.

Para Catar 2022 la Concacaf modificó el formato: las cinco mejores selecciones clasificadas en el ranking FIFA (México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras) iban directamente a la ronda final (un octagonal), las tres complementarias salían de los vencedores en las rondas previas. Los tres primeros lugares clasificaban directo, el cuarto obtenía la opción del repechaje.

Panamá tendría dos rondas, en la primera conformaría el grupo D junto a República Dominicana, Barbados, Dominica y Anguila. Abrirían el 25 de marzo de 2021 ante Barbados venciéndolos 1-0, luego derrotarían a Dominica 2-1, golearon a Anguila 13-0 y se impusieron 3-0 a República Dominicana ganando el grupo.

En la segunda ronda para acceder al octagonal, los panameños tuvieron que enfrentarse a Curazao, primera del grupo C, en partidos de ida y vuelta. Rival complicado. Panamá les venció aquí 2-1; en el partido de vuelta en el Ergilio Hato Stadium en Willemstad, lo sufrió hasta el pitido final. Empataron 0-0. Panamá estaba en la octagonal.

Antes de iniciar su participación, Panamá tuvo que competir en julio en la Copa Oro 2021, no pasaron de la fase de grupos, sin embargo, dejaron sensaciones de crecimiento colectivo. El 2 de septiembre comenzó la ronda final enfrentando a Costa Rica en el Rommel Fernández, fue un empate 0-0.

El segundo encuentro de visitantes ante Jamaica lo ganaron 3-0, y en el tercero, igualaron 1-1 con México. Se ubicaban en el cuarto puesto de la Tabla de Posiciones el cual ocuparían durante la mayor parte de la competencia. Jugaban bien, tomaban la iniciativa, presionaban e imponían el ritmo del partido, aunque les faltaba cerrar a favor los partidos de local.

En el calendario seguía visitar a El Salvador, perderían con los cuscatlecos 1-0 complicándose en su andar. Luego darían una muestra de capacidad el 10 de octubre al derrotar a los Estados Unidos 1-0 en el Rommel Fernández; los estadounidenses habían llegado con 13 partidos invictos y ostentando ser los campeones de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la Concacaf. El resultado contagiaba positivismo, tres días después perderían 4-1 contra Canadá en Toronto. En noviembre se recuperarían al vencer de visita a Honduras 3-2; luego triunfan de locales 2-1 sobre El Salvador.

El octagonal queda pendiente a retomarse el 27 de enero de 2022 ante Costa Rica, en San José, duelo clave a la luz de los resultados, con el repechaje de opción más factible para los dos y Panamá superándoles en 5 puntos. Perderán 1-0 en un partido en el que serían superiores a los ticos en el juego, mientras estos lo serían en el marcador.

El 30 de enero mantendrán el pulso en la clasificación al derrotar a Jamaica 3-2. El 2 de febrero visitan México y en un partido cerrado pierden 1-0 con los mexicanos tras un polémico penal decretado por el árbitro salvadoreño Iván Barton a los 79’. Dejaran escapar posibilidades en el Rommel al empatar con Honduras 1-1, último en la Tabla de Posiciones.

El 27 marzo dirán adiós al mundial al perder en Orlando, 5-1 con Estados Unidos. Les quedará el partido de cierre frente a Canadá en el Rommel Fernández, los panameños vencerán 1-0, despidiéndose de la afición entre aplausos, convencidos que decir ¡presentes! en el siguiente mundial, México/Estados Unidos/Canadá 2026, estaba al alcance por el nivel exhibido en la eliminatoria.

Catar es albiceleste

La Copa Mundial Catar 2022, acontecida hace tres años y medio entre noviembre y diciembre, rompiendo la tradición de celebrarse a mitad de año, condicionada por las altas temperaturas climáticas que se alcanzan durante junio y julio en el país asiático, fue el último mundial con 32 selecciones desde que se implementara este número en Francia 1998.

En la fase de grupos, la anfitriona Catar tuvo una baja actuación, no logró ni un punto y anotó solo 1 gol; Alemania volverá a decepcionar al quedar eliminada en esta instancia. La sorpresa la dará Marruecos llegando hasta las semifinales: eliminará en octavos a España a quien igualó 0-0 y superó en la tanda de penales 3-0. Dejaría luego fuera a Portugal al derrotarles 1-0 en cuartos.

Francia liderará su grupo. En octavos ganan a Polonia 3-1, en cuartos a Inglaterra 2-1 y en semifinales detienen a Marruecos al derrotarles 2-0. Llegan a la final sin haber tenido que recurrir a la tanda de penales para definir.

Argentina comenzaría contra las cuerdas, sin margen de error al ser derrotada sorpresivamente en el primer partido 1-2 contra Arabia Saudita; se impuso en los siguientes 2-0 a México y 2-0 a Polonia para meterse en los octavos de final. En octavos se impondrá 2-1 a Australia. En cuartos tiene un partido intenso con Países Bajos al que estuvo superando 2-0 y los neerlandeses les igualan 2-2 en los minutos finales, manteniendo el marcador en la prórroga. Se define 4-3 a favor de Argentina en la tanda de penales. En semifinales superarían 3-0 a Croacia.

El 18 de diciembre de 2022, en el Estadio de Lusail, Argentina y Francia van a dejarnos una de las finales más intensas y dramáticas. Argentina mantendrá un merecido 2-0 logrado con anotaciones de Messi y Di María hasta los 79’, cuando los cambios introducidos por el entrenador francés Deschamps alterarán la dinámica.

Empataran 2-2 con dos goles de Mbappé. Se irán a la prórroga en la que Messi volverá a adelantar a la albiceleste 3-2, Mbappé lo pondrá de nuevo en tablas consiguiendo el 3-3. Los minutos finales dejaran una imagen trascendente en la retina futbolística: Kolo Muani quedará solo en un mano a mano ante el portero gaucho Emiliano Martínez y en un acto reflejo de gran arquero, éste desviará el disparo que sentenciaba el partido para los galos.

En la tanda de penales vencerá Argentina 4-2, la albiceleste vuelve a alzar la Copa rompiendo en el desierto catarí 36 años de sequía. Messi ha conducido a Argentina hacia al título que se le reclamada. Llegarán al mundial del 2026 siendo tricampeones y defendiendo el cetro.

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