Panamá adelanta su transición, Argentina y Messi brillan en el desierto

Tras la participación en el mundial Rusia 2018, el fútbol canalero estaba orgulloso de lo alcanzado, aunque no debía darse por complacido, tenía que abrir de nuevo una ruta que le llevara hacia otro mundial para ponderar lo logrado como un presente y no como un momento excepcional: convertirlo en meta recurrente.

Emprender la tarea era complicado debido a que una parte sustancial del equipo con la que se había alcanzado el objetivo se dirigía a culminar su actividad de jugadores, algunos con pretensiones de enrolarse en otros reglones de este deporte: entrenadores, directivos, comentaristas etc. La transición presentó dificultades, una apuesta inicial fallida con el técnico argentino Américo Rubén ‘Tolo’ Gallego afectó el posicionamiento en el ranking FIFA arrojando números bajos.

En julio de 2020 se designaría al entrenador hispano-danés Thomas Christiansen, con experiencia tanto como exjugador y entrenador en Europa, sin conocimientos amplios del fútbol panameño ni de la región, ni conduciendo a un seleccionado nacional. Traía un concepto diferente de juego, una metodología moderna y un equipo de colaboradores expertos. Se abocaron en implementarlas. Eran tiempos de la pandemia Covid-19.

Su bautizo lo tuvo el 10 de octubre de 2020 al enfrentar a Costa Rica en San José. Acertó, derrotaron a los ticos 1-0; para demostrar que no era casualidad, volvieron a ganarles nuevamente 1-0 tres días después. Tendría cinco amistosos con dos triunfos, un empate y dos derrotas.

Para Catar 2022 la Concacaf modificó el formato: las cinco mejores selecciones clasificadas en el ranking FIFA (México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras) iban directamente a la ronda final (un octagonal), las tres complementarias salían de los vencedores en las rondas previas. Los tres primeros lugares clasificaban directo, el cuarto obtenía la opción del repechaje.

Panamá tendría dos rondas, en la primera conformaría el grupo D junto a República Dominicana, Barbados, Dominica y Anguila. Abrirían el 25 de marzo de 2021 ante Barbados venciéndolos 1-0, luego derrotarían a Dominica 2-1, golearon a Anguila 13-0 y se impusieron 3-0 a República Dominicana ganando el grupo.

En la segunda ronda para acceder al octagonal, los panameños tuvieron que enfrentarse a Curazao, primera del grupo C, en partidos de ida y vuelta. Rival complicado. Panamá les venció aquí 2-1; en el partido de vuelta en el Ergilio Hato Stadium en Willemstad, lo sufrió hasta el pitido final. Empataron 0-0. Panamá estaba en la octagonal.

Antes de iniciar su participación, Panamá tuvo que competir en julio en la Copa Oro 2021, no pasaron de la fase de grupos, sin embargo, dejaron sensaciones de crecimiento colectivo. El 2 de septiembre comenzó la ronda final enfrentando a Costa Rica en el Rommel Fernández, fue un empate 0-0.

El segundo encuentro de visitantes ante Jamaica lo ganaron 3-0, y en el tercero, igualaron 1-1 con México. Se ubicaban en el cuarto puesto de la Tabla de Posiciones el cual ocuparían durante la mayor parte de la competencia. Jugaban bien, tomaban la iniciativa, presionaban e imponían el ritmo del partido, aunque les faltaba cerrar a favor los partidos de local.

En el calendario seguía visitar a El Salvador, perderían con los cuscatlecos 1-0 complicándose en su andar. Luego darían una muestra de capacidad el 10 de octubre al derrotar a los Estados Unidos 1-0 en el Rommel Fernández; los estadounidenses habían llegado con 13 partidos invictos y ostentando ser los campeones de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la Concacaf. El resultado contagiaba positivismo, tres días después perderían 4-1 contra Canadá en Toronto. En noviembre se recuperarían al vencer de visita a Honduras 3-2; luego triunfan de locales 2-1 sobre El Salvador.

El octagonal queda pendiente a retomarse el 27 de enero de 2022 ante Costa Rica, en San José, duelo clave a la luz de los resultados, con el repechaje de opción más factible para los dos y Panamá superándoles en 5 puntos. Perderán 1-0 en un partido en el que serían superiores a los ticos en el juego, mientras estos lo serían en el marcador.

El 30 de enero mantendrán el pulso en la clasificación al derrotar a Jamaica 3-2. El 2 de febrero visitan México y en un partido cerrado pierden 1-0 con los mexicanos tras un polémico penal decretado por el árbitro salvadoreño Iván Barton a los 79’. Dejaran escapar posibilidades en el Rommel al empatar con Honduras 1-1, último en la Tabla de Posiciones.

El 27 marzo dirán adiós al mundial al perder en Orlando, 5-1 con Estados Unidos. Les quedará el partido de cierre frente a Canadá en el Rommel Fernández, los panameños vencerán 1-0, despidiéndose de la afición entre aplausos, convencidos que decir ¡presentes! en el siguiente mundial, México/Estados Unidos/Canadá 2026, estaba al alcance por el nivel exhibido en la eliminatoria.