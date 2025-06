Panamá apunta al triunfo y al liderato

Con la única mentalidad en ganar, la Selección Nacional Mayor de Fútbol de Panamá, saldrá mañana 24 de junio ante Jamaica en su tercer duelo de Copa Oro 2025, para sellar su clasificación a la siguiente etapa.

El partido será a las 6:00 de la tarde, en el Q2 Stadium, en Austin, Texas, Estados Unidos.

“El objetivo es ganar y terminar primeros de grupo, pero tenemos un partido complicado ante Jamaica, que en el último enfrentamiento que tuvimos nos ganaron en la Nations League”, dijo el técnico Thomas Christiansen.

Christiansen también adelantó que podría darse algún cambio en la alineación por ser el tercer juego en el torneo.

“El partido de mañana ya es el tercero y sería imprudente no realizar algún cambio. Los que están y los que tienen la oportunidad, saben que no se pueden relajar y tienen que estar preparados”, explicó.

Los panameños nunca le han ganado a Jamaica en Copa Oro. En su primer duelo en ese torneo, allá por julio de 1993, Panamá hizo su debut con un empate 1-1 en el Cotton Bowl de Texas.

Años más tarde, en los cuartos de final de la edición 2019, el destino fue menos amable con los canaleros: una derrota por 1-0 ante Jamaica, sellada por un penalti de Darren Mattocks al minuto 75, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

No obstante, el presente pinta distinto. En los últimos diez enfrentamientos entre ambas selecciones, Panamá ha demostrado dominio, con seis victorias, dos empates y apenas dos caídas frente a los Reggae Boyz.

A Panamá le basta un empate ante Jamaica para quedarse con el liderato del grupo C. Por su parte, Jorge Gutiérrez, lateral izquierdo del Deportivo La Guaira está viviendo un sueño y no pretende faltar a la confianza del cuerpo técnico.

“Para mí esta oportunidad de disputar una Copa Oro es una oportunidad que deseaba hace muchos años, ahora se me da, se me presenta, estoy feliz de estar aquí con un gran grupo de compañeros y de cuerpo técnico”, expresó el jugador de 26 años.

“Llegar con minutos a la Copa Oro después de disputar Final Four y eliminatorias antes de venir, me ha llenado de confianza de venir con mucha más ansia de aportar mi granito de área, que he aprendido durante los últimos años en mi club, llego con buena forma, con mucha más confianza y es lo que he tratado de aportar al equipo, ayudarlo y abriéndome un puesto en la selección”, agregó.

Panamá ya tiene triunfo de 5-2 a Guadalupe y después superó 1-0 a Guatemala para llegar imbatible esta noche.