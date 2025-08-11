  1. Inicio
Mi Retiro Seguro sufre ataques, CSS toma medidas preventivas

Mi Retiro Seguro, nueva plataforma de la Caja de Seguro Social para consultar las jubilaciones. CSS
Kathyria Caicedo
  • 11/08/2025 12:49
Desde su lanzamiento, Mi Retiro Seguro de la CSS ya supera los 700 mil usuarios, pese a los ataques cibernéticos.

Mi Retiro Seguro, de la Caja de Seguro Social, mantiene un alto nivel de tráfico ante la necesidad de la población por registrarse, validar su cuotas y proyectar su jubilación.

Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social, confirmó que cientos de personas ya han decidido cambiar su sistema de jubilación.

Asimismo, Mon detalló que la plataforma ha sufrido varios ataques cibernéticos, especialmente durante el fin de semana, cuando se detectó un movimiento inusual. El sistema estaba recibiendo 25 mil intentos simultáneos por acceder, ataque que estuvo a punto de colapsar el sistema.

Debido a esta situación, el equipo técnico de la CSS decidió implementar medidas para proteger la plataforma. Una de ellas, es que desde el fin de semana solo pueden acceder a la plataforma personas ubicadas en Panamá.

Denis Herrera, director de tecnología de la CSS, quien califica esta herramienta como histórica, confirmó que buscan la manera de blindar la herramienta de la mejor forma posible.

