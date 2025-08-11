Mi Retiro Seguro sufre ataques, CSS toma medidas preventivas

Mi Retiro Seguro, de la Caja de Seguro Social, mantiene un alto nivel de tráfico ante la necesidad de la población por registrarse, validar su cuotas y proyectar su jubilación.

Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social, confirmó que cientos de personas ya han decidido cambiar su sistema de jubilación.

Asimismo, Mon detalló que la plataforma ha sufrido varios ataques cibernéticos, especialmente durante el fin de semana, cuando se detectó un movimiento inusual. El sistema estaba recibiendo 25 mil intentos simultáneos por acceder, ataque que estuvo a punto de colapsar el sistema.