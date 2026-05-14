Panamá da un paso y se detiene, Francia manda en casa en el ‘98

Las eliminatorias regresaban y el ambiente de acogida en torno a la selección seguía creciendo, la afición no dejaba de ilusionarse de que esta vez se darían mejores resultados, las frustraciones anteriores eran historia pasada.

Al fútbol, en la esfera dirigencial de selecciones, lo regía la llamada Comisión Nacional de Fútbol. Esta se inclinó por contratar para dirigir a la Selección, en los compromisos que le correspondían en la Zona Centroamericana hacia Francia ’98, al entrenador César Maturana, un técnico con poco recorrido en el fútbol colombiano del que procedía, pero llegaba cobijado con la estela de reconocimiento que su hermano, Francisco Maturana, se había labrado conduciendo a una Selección Colombia a la que se elogiaba internacionalmente por su propuesta de juego. Le acompañaba como asistente técnico su paisano, Oscar Aristizábal.

En esta ocasión el calendario estipulaba que el rival era Belice en duelos de ida y vuelta, el vencedor avanzaría a una ronda en la que quedaría asignado a uno de los tres grupos que lo conformaban, dando a los dos primeros lugares de cada grupo el pase a una Hexagonal Final, de la que los tres primeros en la Tabla de Posiciones clasificaban al mundial por la Concacaf. El 2 de junio de 1996, la selección se enfrentó de visitante a Belice, un partido que comenzó perdiendo 1-0 tras el gol del beliceño McCauley a los 28’, dándole vuelta al marcador para imponerse 2-1 con goles de Rubén Guevara y Julio César Dely Valdés.

El 9 de junio, en el ahora Estadio Rommel Fernández, se disputaría el partido de vuelta, los panameños superarían a los beliceños 4-1 con un triplete de Julio César Dely, anotando René Mendieta el cuarto. Al solventar este primer obstáculo Panamá pasó a quedar encuadrada en el grupo B junto a Canadá, El Salvador y Cuba.

Los canadienses lucían como los favoritos para ubicarse de primeros, el segundo lugar se percibía accesible, esa percepción ganó fuerza tras el partido de apertura el 30 de agosto en Edmonton. Aunque Canadá se impuso 3-1, el conjunto panameño mostró pasajes en el juego en los que estuvo a la altura del rival.

Resolver a favor los partidos en casa era la clave, con el factor adicional que los dos partidos que correspondía enfrentar con Cuba tendrían de sede a Ciudad de Panamá, pues los cubanos en ninguno de sus encuentros eliminatorios se ubicarían en la isla. Así que el fervor se multiplicó para el encuentro que seguía de local, frente a Cuba, el 22 de septiembre. En todas las quinielas nacionales serían los primeros tres puntos. No fue así, en un mediodía con el estadio a reventar y una copiosa lluvia de invitada, Cuba ganó 3-1.

El desencanto cundió, sin embargo, las matemáticas decían que aún era posible si se derrotaba a El Salvador en el siguiente partido, nuevamente en casa. El 6 de octubre, Panamá y El Salvador empatarían 1-1, este resultado no quedaría sin consecuencias, dos días después (8 de octubre) el entrenador César Maturana era despedido de su cargo, asumiría para lo que restaba de la eliminatoria su asistente Oscar Aristizábal. Con Aristizábal, en los tres encuentros por cumplir, Panamá empataría 0-0 con Canadá, perdería con El Salvador 3-2 y cerraría derrotando a Cuba 3-1. Seguir trabajando para cambiar la historia se imponía en la agenda.