Panamá figura en el mapa mundialista, Francia brinda con vodka

La anfitriona Rusia inauguraría el mundial derrotando 5-0 a Arabia Saudita; los rusos quedarían de segundos en el grupo A detrás de Uruguay que sería primero. Accederían a los octavos de final para enfrentar a España con la que empataban 1-1 y le derrotaban en la tanda de penales 4-3. Les correspondería Croacia en cuartos de final.Los croatas habían avanzado empatando en octavos 1-1 ante Dinamarca y resolviendo también en los penales imponiéndose 3-2. Sería un 2-2 contra Rusia y nuevamente como solución para determinar el semifinalista, la tanda de penales. Los croatas eliminaban 4-3 a los rusos, se posicionaban como la sorpresa de la Copa por segunda ocasión después de haberlo sido en Francia ’98. En semifinales, les esperaba Inglaterra a la que vencieron 2-1 en la prórroga, por primera vez disputarían la final.Alemania, defensora del título, sería la gran decepción al ser eliminada en la fase de grupos quedando última. Panamá, en su debut en el grupo G resistiría el primer tiempo a Bélgica, una de las favoritas con la llamada ‘Generación de Oro’; en el segundo tiempo los belgas lograrían una clara victoria 3-0. Luego Inglaterra la golearía 6-1 y en el cierre tendrían su mejor partido contra Túnez, aunque caerían 2-1.Colombia no mostraría las virtudes que exhibió cuatro años antes en Brasil 2014, pero le alcanzaría para llegar a los octavos de final; empató con Inglaterra 1-1 y dijo adiós en la tanda de penales al caer 4-3. Brasil se despediría en cuartos de final al perder 2-1 ante Bélgica. Argentina con Messi en su cuarta cita le costó superar su grupo pasando de segunda para acceder a los octavos de final. Los franceses se impusieron en su grupo C derrotando a Australia 2-1, a Perú 1-0 y empatando 0-0 con Dinamarca. Ya en las últimas instancias fueron imparables: derrotaron 4-3 a Argentina en octavos, 2-0 a Uruguay en cuartos, y 1-0 a Bélgica en semifinales, para plantarse en su tercera final mundialista.El Estadio Olímpico Luzhniki, en Moscú, acogió el 15 de julio de 2018 la final entre Francia y Croacia, teniendo como atractivos principales a Kylian Mbappé por los galos y a Luka Modric en el lado croata, a la postre premiados: Mbappé como el Mejor Jugador Joven, con sus 19 años y Modric con el Balón de Oro, al mejor jugador del torneo. Se impondría Francia 4-2, los galos conquistaban en Moscú su segundo título desplegando un fútbol eficaz y atractivo.