Panamá Futsal Femenino conquista la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos 2025

La selección de Panamá Futsal Femenino consiguió otro hito importante al consagrarse con la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos 2025.

El equipo femenino se vio las caras con Guatemala en el último partido para definir la presea de oro y fue el elenco local quienes finalmente obtuvieron el primer lugar al vencer a las panameñas 2-6. Para las nuestras anotaron Kenia Rangel y Maritza Escartín.

Al ser un torneo en la que tan solo participaron tres equipos (sumando a Nicaragua), Panamá tan solo disputó tres encuentros en esta categoría dentro de los Juegos Centroamericanos 2025.

En el primer partido, las panameñas vencieron 5-1 a Nicaragua. En este cotejo completaron un doblete Kenia Rangel y Erika Hernández, mientras que Maritza Escartín completó la goleada días atrás.

Mientras que el segundo duelo, como se había mencionado anteriormente, Panamá cayó ante Guatemala. De este modo, las guatemaltecas finalizaron el certamen con dos victorias, llevándose la presea de oro. Panamá, con una victoria y una derrota se adjudicó la medalla de plata. Mientras que Nicaragua se quedó con la de bronce al terminar el torneo con dos derrotas.

Recordar que este equipo se está preparando para disputar la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA Filipinas 2025, el cual arrancará este 21 de noviembre y se extenderá hasta el 7 de diciembre.

Las panameñas jugarán dentro del grupo D ante Italia (23 de noviembre), Irán (26 de noviembre) y Brasil (29 de noviembre).