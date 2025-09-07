Panamá recibe a Guatemala obligado a ganar en la eliminatoria mundialista de Concacaf

La selección de fútbol de Panamá, tras dejar puntos en Surinam, está obligada este lunes a conseguir la victoria frente a Guatemala en el estadio Rommel Fernández, en la capital panameña, en el cierre de la primera ventana de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

Los panameños, en teoría los mejor clasificados entre los aspirantes a un cupo mundialista, dejaron una imagen irregular tras sufrir ante un equipo surinamés que supo administrar sus ventajas para complicar a los canaleros.

Tras el partido, el entrenador de la Roja centroamericana, Thomas Christiansen, precisó que irán “ante Guatemala (este lunes) en el Rommel con nuestra gente y con la máxima ilusión y obligación de sacar tres puntos”.

Panamá acusó la falta de contundencia, un problema que no aparecía desde el duelo ante Honduras en la Copa Oro, donde también generó varias ocasiones sin lograr concretarlas.

Christiansen apuntó que, más allá de la definición, le preocupa más “no generar esas ocasiones”, aunque reconoció que, de cara a los próximos compromisos, tienen “que mejorar en algunas fases del partido” si quieren ganar.

Con un punto en el grupo A, los canaleros quedarían líderes si vencen a Guatemala y El Salvador tropieza ante Surinam, que debutó con triunfo.