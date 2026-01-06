Panamá sub-17 disputará el Torneo del Sol 2026 previo al premundial

La selección sub-17 de Panamá confirmó su participación en el Torneo del Sol 2026, uno de los certámenes más importantes de la región de la categoría.El mismo, que se desarrollará en Toluca, México del 12 al 17 de enero, contará con la participación de la selecciones sub-17 de México, así como también de Guatemala. Sumado a ellos, estarán algunas selecciones regionales de México y mejores equipos juveniles de la Liga TDP.Este certamen servirá de preparación para lo que será el Clasificatorio sub-17 de Concacaf que se disputará en territorio nacional. Panamá será sede del grupo B y disputará sus encuentros en el estadio Rommel Fernández del 5 al 12 de febrero.El combinado juvenil ya sabe lo que es jugar este certamen. Vieron acción en el mismo el año anterior y llegaron hasta la instancia de cuartos de final.En cuanto al Torneo del Sol, el mismo arrancará este miércoles 7 de enero con una ronda de eliminatoria, mientras que del 12 al 14 del mismo mes se jugará la fase regular del certamen, instancia en la que ya está clasificada el equipo panameño. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final hasta conocer al ganador del torneo.