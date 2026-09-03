Pandeportes ejecutará 43 proyectos deportivos en el país en el 2027

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) sustentó este jueves 3 de septiembre ante la Asamblea Nacional, en horas de la madrugada, su plan de obras públicas por 150.9 millones de dólares para rehabilitar y construir 43 recintos deportivos del país, en el 2027.

Esta asignación forma parte del presupuesto general de 224.97 millones de dólares recomendado de forma íntegra y sin recortes por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el año próximo.

El informe presentado contempla la reserva directa del 67% de la partida otorgada al Programa de Inversión estatal. El 33% restante del presupuesto aprobado, equivalente a 74.1 millones de dólares, se dirigirá al Programa de Funcionamiento para garantizar el pago de planillas, los servicios públicos operativos y la administración diaria de las instalaciones estatales a nivel nacional.

A su vez, con el fin de atender las reclamaciones de deportistas y fanáticos por el deterioro acumulado de las instalaciones, la remodelación del estadio Agustín “Muquita” Sánchez en La Chorrera contempla el reemplazo total del césped sintético, la modernización de las luces y mejoras en vestuarios.

De igual forma, la planificación abarca la rehabilitación física de recintos existentes en provincias centrales como el estadio Omar Torrijos Herrera en Santiago de Veraguas y los trabajos de mejora en el estadio Rico Cedeño en Chitré para adecuar las estructuras al nivel competitivo.

A diferencia de estos recintos tradicionales que serán renovados, la obra proyectada para la provincia de Darién corresponde a una edificación totalmente nueva con la construcción del complejo deportivo de La Palma, concebido para dotar a esta región de su primera instalación de alto rendimiento.

Estos no serían los únicos intervenidos en el país, el plan abarca 43 proyectos viabilizados con la siguiente asignación por regiones:

- Coclé: 5 proyectos por 10.8 millones de dólares (7.2% de la inversión).

- Panamá: 10 proyectos por 10.5 millones de dólares (7.0%).

- Chiriquí: 9 proyectos por 5.2 millones de dólares (3.4%).

- Colón: 2 proyectos por 3.4 millones de dólares (2.1%).

- Veraguas: 9 proyectos por 2.7 millones de dólares (1.8%).

- Bocas del Toro: 2 proyectos por 2.0 millones de dólares (1.3%).

- Herrera: 2 proyectos por 1.4 millones de dólares (0.9%).

- Darién: 1 proyecto por 1.0 millón de dólares (0.7%).

- Los Santos: 1 proyecto por 1.0 millón de dólares (0.7%).

- Panamá Oeste: 1 proyecto por 1.0 millón de dólares (0.7%).

- Comarca Ngäbe Buglé: 1 proyecto por 0.1 millones de dólares (0.07%).

La regencia deportiva sustentó que esta inyección de capital resulta indispensable para acompañar el avance técnico de las selecciones patrias, luego de las medallas y marcas registradas por los deportistas panameños en los recientes Juegos Centroamericanos y Juegos Sudamericanos.

Además, se asignarán 19.9 millones de dólares, dinero destinado a financiar la preparación y participación competitiva en eventos nacionales e internacionales, proyectando elevar la cobertura de 450 proyectos apoyados en 2026 a 600 eventos en 2027.

En materia de estímulos deportivos directos, el presupuesto destinará 3 millones de dólares para otorgar asistencia económica a los atletas, logrando incrementar la cifra de beneficiarios de 232 a 550 deportistas dentro de los programas de alto rendimiento, especialización y desarrollo técnico.

Asimismo, se reservará una partida de 0.9 millones de dólares (900 mil dólares) para el fortalecimiento del deporte escolar a través de las competencias regionales e internacionales de Codicader (Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación) y Jedecac (Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe).

Este eje técnico se complementará con programas estratégicos de scouting y detección de talentos en las comunidades, capacitaciones técnicas a nivel nacional, la estructuración de una red nacional de entrenadores y la negociación de un posible convenio académico con Florida State University.

Sumado a esto, con el balance del presente año 2026 con fecha de corte al 31 de julio, Pandeportes reporta un avance del 45% en el renglón de funcionamiento sobre lo asignado y un 41% en las inversiones ejecutadas sobre los fondos recibidos de la tesorería.

Finalmente, la institución mantendrá una asignación de 3 millones de dólares en alianza con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y Promtur para adquirir equipamiento de alto rendimiento que permita albergar torneos internacionales en el territorio nacional.