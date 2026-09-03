‘No son $25 millones, sino $68 millones adicionales’ los que pidió la Asamblea, confirma Shirley Castañedas

El dato lo reveló La Estrella de Panamá en una investigación periodística y surgió tras cuestionamientos de diputados porque su personal transitorio, de la partida 02, no cobran, mientras que ingresaron otros 456 funcionarios desde julio , cuando inició la gestión de Castañedas como presidenta de la directiva de la institución.

La Asamblea Nacional cerraría su presupuesto de 2026 con al menos unos $200 millones, así lo reveló la diputada Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea Nacional, cuando le preguntaron por los $25 millones que ingresarían a la entidad por silencio administrativo.

“Quiero ser transparente”, dijo Castañedas, ante las preguntas del diputado Jhonathan Vega, de la coalición Vamos, durante la sustentación del presupuesto del Legislativo.

El diputado consultó también por el personal transitorio de la partida 02, llamada también “planilla 2020”, porque cientos de funcionarios no han cobrado en julio y agosto.

“Esos $25 millones no están disponible en estos momentos, no hay un solo diputado que haya cobrado la 2020”, contestó Castañedas.

La diputada del partido Realizando Metas también aseguró que ningún servidor público ha cobrado, sin importar el partido político del diputado al que esté asignado. Además precisó que son $23 millones de la partida 2020, más otros $12 millones del personal de los asesores de las seis bancadas.

La planilla 2020 es llamada así porque son 20 funcionarios que puede contratar cada diputado para apoyar a su labor y hasta por un máximo de $20 mil al mes y pertenece a la partida 02.

A pesar de que Castañedas aseguró transparencia no ha explicado bajo que criterio se contrataron a las 456 personas desde julio en la planilla de eventuales, como lo reveló este medio al cruzar la planilla de junio y agosto.

Tampoco ha mostrado el sustento de los $25 millones avalados por el Ministerio de Economía y Finanzas que entrarían a la cuenta de la institución por silencio administrativo este 5 de septiembre.

El trámite del MEF se avaló el 5 de agosto, pero el presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático, no ha presentado el tema para su discusión, por ende ingresan a la cuenta por “silencio administrativo”.

La Estrella de Panamá consultó desde el martes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el sustento de esta petición de los $25 millones adicionales requeridos por la Asamblea Nacional, pero no hubo respuesta. El mismo silencio que tuvo Castañedas y Vásquez con este medio.

“Quiero los $68 millones que necesita la Asamblea hasta diciembre, $25 millones no nos funcionan, eso es mentira”, acotó Castañedas, quien precisó que no es solo para la planilla sino para afrontar diversos gastos.

Según datos del portal del MEF, la Asamblea Nacional tenía un presupuesto modificado de funcionamiento de $136 millones y otros $10.5 millones de inversión. Al 31 de julio había ejecutado el 65% de funcionamiento y el 13% de inversión.