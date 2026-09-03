Las noticias que marcaron este jueves 3 de septiembre

La agenda informativa de este jueves 3 de septiembre estuvo marcada por noticias de interés nacional e internacional. Estas son las principales:
-Teleférico de Panamá y San Miguelito: El proyecto fue adjudicado a Doppelmayr Panamá Corp. por $255.1 millones, tras concluir la evaluación de su propuesta.
-Abraham Rico Pineda: Su abogado, Víctor Orobio, anunció que apelará el rechazo a la solicitud para cambiar la medida cautelar de arresto domiciliario.
-Beneficios para jubilados: El presidente José Raúl Mulino reconoció que aún no existe una fórmula para garantizar la sostenibilidad económica de la ley y pidió responsabilidad fiscal a la Asamblea.
-Cambios al ITBI: El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, confirmó que el Gobierno no aplicará una renta sustitutiva tras las modificaciones al impuesto.
-Acuerdo petrolero entre EE. UU. y Venezuela: María Corina Machado expresó preocupación por el alcance del acuerdo y pidió transparencia sobre sus condiciones.
- Multihomicidio en México: El tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez Ochoa, su esposa embarazada, su hija de tres años y otra mujer fueron asesinados en Atizapán. Dos hombres fueron detenidos por el caso.
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El retiro de los sombreros y la intervención de la Plaza de Francia han reducido, según comerciantes consultados, el flujo de visitantes y las ventas de...
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros