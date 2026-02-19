Pau Cubarsí y la remontada en Copa del Rey: ‘Somos un grupo que cree en las remontadas’

En el deporte, especialmente en el fútbol, no hay nada escrito en piedra. La prueba de ello han sido las increíbles remontadas que se han dado en los últimos años en importantes torneos y que ahora al FC Barcelona le tocará hacer también en la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.

Los blaugranas encajaron una goleada de 4-0 en el duelo de ida del torneo ante los colchoneros y tienen un pie y medio fuera de la gran final. A pesar de este duro resultado, Pau Cubarsí expresó en una entrevista con Mundo Deportivo que en el vestuario existe la mentalidad de darle la vuelta a la situación cuando les toque recibir al Atlético en el Spotify Camp Nou.

El zaguero, al que le anularon un gol en aquel compromiso, señaló que “somos un grupo que ya hemos demostrado que creemos en las remontadas y las hemos llevado a cabo” y que “vamos a volver a intentarlo con todas nuestras fuerzas y con el apoyo de nuestra gente que nunca nos falla”.

Como se había dicho anteriormente, a Cubarsí le anularon el que pudo haber sido su tercer gol como jugador del primer equipo del Barcelona. Ante esto, el central de 19 años continúa con la duda de su posición en la anotación y enfatizó en que el parón de los 10 minutos revisando la jugada en el VAR les cortó el buen momento que tenía el equipo.

“Pues la verdad es que no (sobre su posible posición adelantada), lo único que sé es que esa pausa de casi 10 minutos nos cortó el buen inicio de segunda parte que habíamos hecho. Ese gol nos hubiera permitido afrontar el resto del partido con posibilidades reales de acercarnos más en el resultado”, dijo Cubarsí.

En esa misma línea, el central explicó el partido que deben hacer para apuntarse a una nueva final de Copa del Rey.

“Cuando llegue el momento lo veremos, pero seguiremos las directrices y el plan de partido que nos marque el entrenador y lo haremos con todo el compromiso y las ganas posibles como no puede ser de otra manera”, lanzó Cubarsí.

El central, quien está viviendo su tercera temporada como jugador del primer equipo, se ha hecho con el puesto de titular prácticamente desde su debut en el 2024. Ya suma 113 partidos con el club con apenas 19 años y suma dos goles, uno en LaLiga y otro en la Copa del Rey.