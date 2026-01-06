Problemas para Croacia, rival de Panamá en el Mundial 2026

Pésimas noticias para el Manchester City y para la selección de Croacia. El defensor Joško Gvardiol sufrió una lesión que lo alejaría de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el pasado domingo 4 de enero ante el Chelsea en un partido de la Premier League.

Ante el conjunto Blue, el defensor tuvo que salir lesionado a los 51 minutos por el uzbeko, Abdukoir Khusanov. El Manchester City comunicó que el croata sufrió una fractura tibial en su pierna derecha por lo que tendrá que pasar por cirugía. Los ingleses no informaron el tiempo de baja del jugador, pero se estima que sea alrededor de los seis meses, siendo prácticamente imposible llegar al Mundial que se disputará en junio.

Recordar que Croacia será rival de Panamá en la justa mundialista, por lo que los croatas tendrán una baja muy sensible de cara a ese encuentro que se disputará el 23 de junio en Toronto, Canadá.

Gvardiol tuvo un Mundial 2022 más que destacable, ayudando a su equipo hasta el cuarto lugar del torneo. Sin embargo, sufrió una noche de pesadilla cuando se enfrente a la selección de Argentina en las semifinales. Su enfrentamiento contra Lionel Messi lo dejó entre las cuerdas, pero nunca se ha dudado de la calidad que tiene el jugador de apenas 23 años.

De hecho, el defensor central que también ha jugado en gran parte de la temporada como lateral izquierdo, es uno de los más utilizados por Pep Guardiola en el City. Esta campaña acumuló 1.796 minutos repartidos en 23 encuentros en toda la temporada. Llegó anotar dos goles y repartió cinco asistencias.

Además de Gvardiol, Guardiola también perdió contra el Chelsea a su otro defensor titular, Rúben Dias, quien sufrió una lesión muscular y también estará de baja unas seis semanas.

Esta situación pone en jaque el esquema de Guardiola, quien tendrá que tirar de la cantera para completar esa línea defensiva o apostar por fichar a un jugador en esta ventana de mercado de invierno. Lo otro que podría hacer será experimentar con otro jugador en esa demarcación, pero la decisión final será del club.