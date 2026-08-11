PSG y Luis Enrique: El reto de ganar su tercera Champions consecutiva

El PSG de Luis Enrique se ha convertido en uno de los equipos más temibles del mundo y el que todos quieren evitar. Los parisinos han construido un equipo que ha sido capaz de ganar dos veces y de manera consecutiva la UEFA Champions League de la mano del asturiano.

Con figuras de talla mundial como el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, Desire Doué, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, por solo mencionar algunos, han convertido en el PSG en una máquina de ganar títulos. Ahora, en este inicio de temporada, tienen por delante el primer reto de la temporada que es intentar conseguir la Supercopa de la UEFA 2026 ante el Aston Villa.

En entrevista con la UEFA, el técnico español del equipo francés aprovechó la ocasión para hablar del reto casi ‘imposible’ que tienen esta temporada y es igualar las tres Champions consecutivas que ha logrado el Real Madrid (2015-2018).

Si bien es cierto que los merengues son el único equipo en conseguirlo, el PSG tiene todas las papeletas para soñar con igualar con eso, algo que anhela también el propio Luis Enrique.

“Ahora mismo tenemos un reto único, algo prácticamente sin precedentes en la historia del fútbol europeo: igualar al Real Madrid si conseguimos ganar una tercera Liga de Campeones consecutiva. ¡Vaya! Es otro nivel. Nadie en la historia ha ganado tres seguidas, excepto el Real Madrid”, destacó el exjugador del Barcelona y del Real Madrid.

Añadió, “nadie en la historia ha ganado tres seguidas, excepto el Real Madrid. No creo que haya un solo equipo en Europa más motivado que nosotros. Es el proyecto en el que más he invertido”.

A pesar de esta posibilidad, Luis Enrique mantuvo los pies sobre la tierra y no piensa en lo que sucedió, sino en lo que podría pasar a partir de esta temporada. “Hoy, cuando me dicen: ‘Has ganado muchos títulos’, respondo que no importa; es el pasado, es historia antigua”.

El PSG sigue siendo uno de los equipos más competitivos y mejor estructurado en cuanto a plantilla se refiere dentro de Europa. Atrás quedaron esos días en los que se invertían millones por una estrella y ahora apuestan por figuras emergentes y que puedan darle un valor añadido a la plantilla sin romper la barrera de los 100 millones en un traspaso.

En este mercado de fichajes han sido pocos, pero claves los movimientos que han hecho. Al club parisino llegaron Maghnes Akliouche, la joven promesa francesa procedente del Mónaco, el portero italiano Alessandro Longoni y el regreso del lateral izquierdo, Lucas Digne. Pocos movimientos para un equipo ya contrastado.

En cuanto a la posibilidad de ganar su segunda Supercopa de la UEFA de manera consecutiva, Luis Enrique se mantiene ilusionado y sabe la complejidad e importancia del partido ante los ingleses. “No me cabe ninguna duda de que la Supercopa es un trofeo realmente importante y que el Villa será muy competitivo”.

Por último, el asturiano destacó su “obsesión” que tiene mejorar al equipo, ya sea en la parte táctico como en la parte humana. “No soy un genio y no quiero serlo. Tengo una obsesión constante por intentar mejorar el rendimiento, mi conexión con los jugadores y con el equipo, además de afrontar las exigencias que se me plantean”.