Hansi Flick, el técnico que solo sabe ganar finales

Siempre se ha dicho que las finales no se juegan, se ganan y eso lo ha entendido a la perfección el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick. El alemán consiguió vencer nuevamente al Real Madrid en una final, esta vez en la Supercopa de España y conseguir un hito que está prácticamente inalcanzable para cualquier entrenador.

Tras vencer a los merengues 3-2 en Arabia Saudita, Flick lleva al hilo siete victorias en finales que se traducen en títulos. El entrenador nunca ha perdido una final desde que es entrenador de un primero equipo, llevando a sus jugadores a la gloria máxima en cuando a un partido único se refiere.

Todo empezó con el Bayern Múnich en el 2020 cuando se hizo entrenador del primer equipo. Consiguió ganar la Copa de Alemania de este año al vencer 2-4 al Bayer Leverkusen. La historia se repetiría en la Supercopa de Alemania esa temporada luego de que le ganaran al Borussia Dortmund 3-2 en Berlín.