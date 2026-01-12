Hansi Flick, el técnico que solo sabe ganar finales

Siempre se ha dicho que las finales no se juegan, se ganan y eso lo ha entendido a la perfección el entrenador del <b>FC Barcelona, Hansi Flick</b>. El alemán consiguió<b> vencer nuevamente al Real Madrid en una final, esta vez en la Supercopa de España</b> y conseguir un hito que está prácticamente inalcanzable para cualquier entrenador.Tras vencer a los merengues 3-2 en Arabia Saudita, <b>Flick lleva al hilo siete victorias en finales que se traducen en títulos</b>. El entrenador nunca ha perdido una final desde que es entrenador de un primero equipo, llevando a sus jugadores a la gloria máxima en cuando a un partido único se refiere.Todo empezó con el Bayern Múnich en el 2020 cuando se hizo entrenador del primer equipo. Consiguió ganar la Copa de Alemania de este año al vencer 2-4 al Bayer Leverkusen. La historia se repetiría en la Supercopa de Alemania esa temporada luego de que le ganaran al Borussia Dortmund 3-2 en Berlín.