Hansi Flick, el técnico que solo sabe ganar finales

El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick. Kai Försterling / EFE
Jean-Paul Francis Botello
  • 12/01/2026 11:47
El entrenador alemán cumplió nuevamente y consiguió ganar su séptima final consecutiva

Siempre se ha dicho que las finales no se juegan, se ganan y eso lo ha entendido a la perfección el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick. El alemán consiguió vencer nuevamente al Real Madrid en una final, esta vez en la Supercopa de España y conseguir un hito que está prácticamente inalcanzable para cualquier entrenador.

Tras vencer a los merengues 3-2 en Arabia Saudita, Flick lleva al hilo siete victorias en finales que se traducen en títulos. El entrenador nunca ha perdido una final desde que es entrenador de un primero equipo, llevando a sus jugadores a la gloria máxima en cuando a un partido único se refiere.

Todo empezó con el Bayern Múnich en el 2020 cuando se hizo entrenador del primer equipo. Consiguió ganar la Copa de Alemania de este año al vencer 2-4 al Bayer Leverkusen. La historia se repetiría en la Supercopa de Alemania esa temporada luego de que le ganaran al Borussia Dortmund 3-2 en Berlín.

En títulos internacionales, el Múnich de Flick se hizo con la UEFA Champions League en Lisboa, con la Supercopa de la UEFA en Budapest y completó el sexteto con el cuadro alemán al obtener el Mundial de Clubes en Catar, terminando un 2020 redondo para el cuadro bávaro.

Su aterrizaje en el cuadro blaugrana no cambió esa sintonía. En su primera temporada con el Barcelona, se coronó con la Supercopa de España en el 2025 al vencer 2-5 al Real Madrid. Este fue el primer título para Flick en España, más no el último.

Meses después fue campeón de la Copa del Rey, nuevamente venciendo al cuadro merengue por un marcador de 3-2. Con este triunfo, el Barcelona logró ganar el triplete doméstico, ya que en esa temporada también habían ganado LaLiga en la cancha del Espanyol.

El último título en llegar, hasta el momento, fue la reciente Supercopa de España 2026. El cuadro blaugrana sufrió, pero venció nuevamente a su eterno rival en territorio saudí 3-2. Flick ganó su séptima final, convirtiéndose en un experto en jugar este tipo de finales.

