El fútbol panameño dio un salto histórico hacia la modernización arbitral. El viernes 30 de octubre, en la jornada 14 del torneo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), debutó oficialmente en el país el Football Video Support (FVS), una herramienta tecnológica desarrollada por la FIFA para asistir a los árbitros en jugadas determinantes sin necesidad de la costosa infraestructura del VAR tradicional.

El estreno en la LPF y su funcionamiento en Panamá

El debut oficial del FVS en canchas panameñas tuvo lugar en el estadio Armando Dely Valdés de Colón, durante el encuentro entre el Deportivo Árabe Unido y Tauro FC, al arranque de la fecha 14. Previo a su puesta en marcha, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) ejecutó un proceso de preparación y capacitación junto a instructores avalados por la FIFA, entre ellos el especialista Leonel Leal y técnicos de Mediapro, para instruir a árbitros, entrenadores y jugadores sobre el protocolo. En el torneo panameño, el sistema opera con un mínimo de cuatro a ocho cámaras por partido. A diferencia del videoarbitraje convencional, en la LPF los directores técnicos son los protagonistas de las revisiones: cada entrenador inicia el partido con dos tarjetas de solicitud (un formato tipo challenge similar al de la NBA o la NFL). Cuando ocurre una acción polémica, el técnico entrega su tarjeta al cuarto árbitro y realiza una señal circular con el dedo para pedir la revisión. Si el juez central cambia su decisión tras ver el monitor a pie de campo, el entrenador conserva su tarjeta; si el árbitro mantiene su fallo inicial, el equipo pierde esa oportunidad. Al igual que en el protocolo internacional, el FVS en Panamá solo interviene en cuatro escenarios específicos: gol o no gol (que el cuarto árbitro chequea automáticamente), penal o no penal, tarjeta roja directa y confusión de identidad en amonestaciones o expulsiones.

FVS vs. VAR: Las diferencias clave

Aunque tanto el FVS como el Video Assistant Referee (VAR) buscan corregir errores claros y manifiestos, sus estructuras operativas son opuestas: Quién inicia la revisión: En el FVS, el entrenador de cada equipo solicita la revisión entregando una de sus dos tarjetas por partido. En el VAR tradicional, un equipo de árbitros de video (VAR y AVAR) revisa las jugadas de forma automática y avisa al juez central. Equipo humano en cabina: El FVS no utiliza árbitros de video; solo cuenta con un operador técnico que facilita las repeticiones en el monitor de cancha. El VAR requiere una sala VOR con varios árbitros certificados supervisando todo el encuentro. Cámaras necesarias: El FVS funciona con la señal básica de transmisión televisiva (entre 4 y 8 cámaras). El VAR exige entre 8 y más de 30 cámaras dedicadas, además de tecnología para trazar líneas de fuera de juego. Costo e infraestructura: El FVS es económico y portátil, diseñado para ligas en desarrollo o torneos juveniles. El VAR implica una inversión muy alta en salas centralizadas y fibra óptica de alta velocidad. Revisiones silenciosas: En el FVS no existen chequeos silenciosos mientras corre el reloj; el juego se detiene únicamente cuando un técnico pide la revisión (salvo en los goles, que el cuarto árbitro verifica). En el VAR, los jueces de cabina revisan todas las jugadas en tiempo real sin interrumpir el partido. De acuerdo con reportes de Marca, la FIFA (con Pierluigi Collina al frente de la Comisión de Árbitros) impulsó este modelo precisamente para democratizar la justicia deportiva en federaciones donde el presupuesto del VAR resulta inviable.

¿Qué otros países y torneos utilizan el FVS?