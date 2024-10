Hasta el momento, nuestra más grande hazaña ha sido clasificar a una Copa Mundial Femenina de la FIFA un año atrás, y bajo la dirección técnica de María Antonia Toña Is se busca repetir una fórmula parecida cuando dirigió a las categorías inferiores de España femenino.

Como mundialmente se le conoce, Toña Is es una entrenadora con basta experiencia en dirigir divisiones inferiores, y con Panamá tendrá la oportunidad, formalmente hablando, de hacerse cargo por primera vez en su carrera de una selección mayor.

La española, de 58 años, como muchos de los entrenadores del fútbol modernos, fue jugadora profesional y representó a España en la década de 1990. Justamente en 1997, Toña Is jugó la Eurocopa femenina, que se quedó con el tercer puesto del torneo.

Toña Is jugó los 90 minutos de aquella semifinal y se quedaron con el tercer puesto del torneo.

Una vez colgada las botas, Toña Is se decidió a sacar la licencia como entrenadora y emprender una nueva aventura, esta vez desde los banquillos. Rápidamente se hizo con un lugar en lo que fue su casa por muchos años y se convirtió en entrenadora del Oviedo Moderno.

Toña Is, tras sus importantes pasos por el Oviedo Moderno, el SDCR La Corredoría y como seleccionadora sub-16 y sub-17 de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, tuvo la oportunidad de entrar a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como entrenadora de las categorías inferiores del fútbol femenino, propiamente de las categorías sub-16 y sub-17 en 2015.

Nunca se habían visto los números que estaba dejando Toña Is en el mencionado campeonato, hasta que en la tercera participación, fue la vencida. En 2018, la selección sub-17 de España obtuvo su recompensa y se hicieron con el campeonato de la categoría de manera apabullante.

Aquella selección española saldó 10 victorias, un empate, 49 goles a favor y tan solo dos goles en contra. Números para envidiar. Toña Is se convirtió en la primera entrenadora en llevar a que un equipo sub-17 femenino se coronara con el Campeonato Europeo Femenino de la categoría.

Un año más tarde, España intentó revalidar el título, sin embargo, no logró llegar a la final y se quedó con el tercer puesto, tras perder en las semifinales contra Países Bajos 3-1.

En 2018, luego de hacerse con el Campeonato Europeo Femenino, Toña Is dirigió a esta selección sub-17 en la Copa Mundial Femenina sub-17 de la FIFA Uruguay 2018.

Haciendo un paréntesis para hacer contexto, durante la presentación de Toña Is como entrenadora de la Selección Femenina de Panamá, la española resaltó que es una persona cercana a las jugadoras.

Estas palabras hacen justicia a un suceso que ocurrió previo al Mundial en Uruguay. Ainhoa Marín tuvo que abandonar la concentración debido a una lesión y una de las primeras en arropar a la futbolista fue la propia Toña Is, quien en un video publicado por la RFEF, se le notó muy preocupada e interesada por Marín.

Tras haber dirigido a figuras importantes del panorama actual del fútbol femenino como Eva Navarro García (Real Madrid), Claudia Pina (FC Barcelona) o Salma Paralluelo (FC Barcelona), Toña Is salió por la puerta de atrás de la RFEF, luego de las irregularidades que existieron momentos previos y luego del polémico momento cuando el entonces presidente de la federación, Luis Rubiales, besó a la futbolista Jennifer Hermoso en la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

Incluso, en su momento, la propia entrenadora había denunciado internamente poco antes de su salida en enero de 2020 el trato que ella estaba sufriendo dentro de la RFEF. En una entrevista con el diario Marca , Toña Is expresó su desilusión y malestar que tuvo que soportar estando en la RFEF cuando era presidida por Rubiales.

“Todo mi apoyo a Jenni. Siempre. También me parece un poco lamentable que personas vinculadas a la Federación, como seleccionadoras o ayudantes del seleccionador, tengan la vergüenza de haber aplaudido a Rubiales en su intervención con lo que hemos pasado”, fue parte de las declaraciones de Toña Is al medio español.

“Desgraciadamente, el tiempo nos ha demostrado que, en enero de 2020, cuando he sido apartada de la Federación después de haber ganado todo, lo que yo denuncié en ese momento internamente en la RFEF sale que es verdad”.

Nominación al The Best y nuevo destino en México

Lo logrado con las selecciones inferiores femeninas de España, le valió a Toña Is ser nominada para el premio The Best de la FIFA como mejor entrenador del fútbol femenino en 2019. La española compartió nominación con entrenadores/as importantes como Sarina Wiegman, Jill Ellis, Peter Gerhardsson, Phil Neville o Reynald Pedros.