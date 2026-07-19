¿Quién ganará la Copa del Mundo? Trump responde y elogia a Messi

En medio de la final del Mundial de 2026 entre Argentina y España, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la calidad de Lionel Messi y aseguró que resulta muy difícil apostar en contra del capitán argentino.

Durante un intercambio con periodistas, Trump fue consultado sobre su pronóstico para el partido decisivo. Aunque evitó dar un ganador, aprovechó para elogiar una de las últimas actuaciones del astro argentino.

“Es muy difícil apostar en contra de Messi. Vi ese pase... o tal vez se pueda llamar pase decisivo. Fue absolutamente perfecto”, respondió.

El mandatario señaló que, si bien el remate de cabeza que culminó la jugada requirió un gran nivel técnico por parte del compañero del argentino, el mérito principal estuvo en la precisión del envío.

“Su compañero también necesita un gran talento para cabecear el balón con esa rapidez, pero el pase en sí fue perfecto. Si había un área perfecta para que llegara el balón, Messi lo colocó exactamente en el lugar preciso”, afirmó.

Trump también destacó la acción previa a la asistencia, resaltando la capacidad del capitán de la Albiceleste para superar la marca rival.

“Vi la jugada que lo precedió y cómo se deshizo del defensor. Estaba marcado de cerca y, de repente, se quedó solo y jugó el balón con maestría”, comentó.

Al concluir su respuesta, reiteró su admiración por el futbolista argentino.

“Por eso digo: es muy difícil apostar en contra de Messi. Es un gran jugador”, concluyó.

Las declaraciones de Trump llegan en una de las finales más esperadas del torneo, en la que Argentina buscará conquistar un nuevo título mundial con Messi como principal referente, mientras España intentará levantar su segunda Copa del Mundo.