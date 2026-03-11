Radiografía de una crisis: El dato que hunde al Barça en la Champions

El Barcelona consiguió un empate agónico contra el Newcastle en el St. James’ Park por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Un gol de Lamine Yamal por la vía penal en el último minuto del partido le sirvió como salvavidas al equipo, sin embargo hay una brecha aún no han podido cerrar en lo que llevamos de campaña.

En los nueve partidos que ha disputado el equipo catalán en la actual temporada de la Champions League, ha encajado goles en cada uno de ellos, siendo el encuentro contra el Chelsea en Stamford Bridge el duelo en el que más concedieron (3-0). El Brujas también le llegó anotar tres tantos, sin embargo el equipo reaccionó con un empate final.

Son 15 los goles que ha encajado el equipo en lo que llevamos de competencia y eso que apenas estamos en la fase de los octavos de final. Las constantes bajas en el equipo, particularmente en la zaga de los españoles, han mermado mucho esta estadística. Tanto Joan García como Wojciech Szczęsny se han turnado para recoger el esférico en las redes.

Hay que remontarse hasta el pasado abril del 2025 para ver una portería en cero del Barcelona. Esto ocurrió en la goleada 4-0 contra el Borussia Dortmund en el Olímpico de Montjuïc durante la fase de eliminatoria, concretamente en la ida de los cuartos de final del certamen.

Desde entonces ha sido una brecha imposible de cerrar para el Barcelona. Ante rivales de menor categoría como el Olympiakos, Copenhague o el mencionado Brujas, los españoles no han podido levantar un muro en defensa e irse con el arco en cero.

Esta mala racha también podría explicarse debido a las condición física de los jugadores, quienes vienen de jugar muchos partidos en los últimos meses. Estamos en el mes de marzo y hay futbolistas que ya han disputado hasta 40 partidos, como los casos de Eric García y Jules Koundé, quienes casualmente se encuentran lesionados en estos momentos.

El español fue sometido a pruebas médicas y arrojaron que simplemente sufre de una sobrecarga muscular, mientras que la situación del francés es un poco más complicada. Sufrió ante el Atlético de Madrid una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo.

“Venimos de semanas de mucha exigencia. Hoy también era de máxima exigencia. Quizá llegamos un poco cansados. Teníamos que ver cuándo presionar y cuándo no. Es un equipo muy físico y había que elegir los momentos”, señaló Pau Cubarsí una vez culminado el partido contra el Newcastle.

Concretamente contra los ingleses, tanto Cubarsí como otros jugadores tales cuales Ronald Araujo, Pedro y Marc Bernal terminaron exhaustos.

“Es normal (sobre el cansancio). Hemos tenido muchos partidos. Pedri volvía, también Bernal. Tenemos que mejorar, seguir jugando y al final lo positivo es el resultado. Después de ir un gol por detrás, ha sido fantástico poder volver”.

“No hemos jugado bien. Hemos perdido muchas pelotas y oportunidades. Ellos tienen jugadores muy rápidos. Pero estoy contento con la defensa. Estoy más contento con el resultado, con el balón no hemos jugado un buen partido. Cuando no lo teníamos, hemos luchado bien y defendido como equipo. No era fácil jugar en este estadio, con esta presión... hemos cometido muchos errores”, destacó Hansi Flick tras el encuentro.

Lo que si es una realidad es que el equipo debe mejorar la parcela defensiva si desea aspirar a los dos torneos que aún le quedan, hablando concretamente de LaLiga y la Champions League.