Renuncia técnico de Corea en medio de polémica e investigaciones por el presidente

La eliminación de Corea del Sur del Mundial 2026 ha desatado una crisis que ya trascendió lo deportivo. El presidente del país, Lee Jae-myung, solicitó una investigación oficial para determinar las causas del fracaso de la selección nacional, una decisión poco habitual en el fútbol internacional y que refleja el impacto que tuvo la temprana despedida del torneo.

El mandatario pidió al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo realizar una investigación exhaustiva sobre la preparación, organización y gestión del equipo, además de presentar medidas que eviten que una situación similar vuelva a repetirse. “Dado que se invierten importantes fondos públicos en la selección nacional, es necesario investigar a fondo qué ocurrió, identificar las causas y establecer soluciones”, manifestó el presidente, quien reconoció sentirse “completamente desconcertado” por el rendimiento del combinado asiático.

El entrenador no esperó y presentó su renuncia

Horas después de consumarse la eliminación, el seleccionador Hong Myung-bo anunció su renuncia al cargo y asumió toda la responsabilidad por los resultados obtenidos en el Mundial. El técnico ofreció disculpas a la afición surcoreana y aseguró que ayudó a dirigir al equipo con la intención de cumplir su misión, pero reconoció que no logró alcanzar los objetivos planteados. Su salida marca el inicio de una nueva etapa para Corea del Sur, que ahora deberá buscar un nuevo entrenador mientras enfrenta una revisión interna impulsada desde el propio gobierno.

De la ilusión al desastre

Corea del Sur había comenzado el Mundial 2026 con una remontada que despertó ilusión entre sus aficionados. Sin embargo, las derrotas sufridas en los dos encuentros siguientes terminaron condenando a la selección a una eliminación inesperada en la fase de grupos. El resultado provocó fuertes críticas hacia la Federación Surcoreana de Fútbol y abrió un intenso debate sobre la planificación deportiva, el manejo de los recursos públicos y el futuro del proyecto de la selección nacional.

Un caso poco común en el fútbol