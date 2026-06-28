Renuncia técnico de Corea en medio de polémica e investigaciones por el presidente

Horas después de consumarse la eliminación, el seleccionador Hong Myung-bo anunció su renuncia al cargo y asumió toda la responsabilidad por los resultados obtenidos en el Mundial.El técnico ofreció disculpas a la afición surcoreana y aseguró que ayudó a dirigir al equipo con la intención de cumplir su misión, pero reconoció que no logró alcanzar los objetivos planteados.Su salida marca el inicio de una nueva etapa para Corea del Sur, que ahora deberá buscar un nuevo entrenador mientras enfrenta una revisión interna impulsada desde el propio gobierno.