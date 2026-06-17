Ricardo Martinelli llama a la Selección y les pide ir “sin piedad” ante Ghana

A pocas horas del debut de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el entusiasmo por la participación de la Selección Nacional sigue creciendo entre los aficionados y diversas figuras públicas del país. Uno de ellos fue el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, quien compartió a través de sus redes sociales una videollamada con varios integrantes de la Roja.

Durante la conversación, Martinelli aprovechó la oportunidad para transmitir palabras de aliento a los jugadores que se encuentran concentrados en Toronto, Canadá, a la espera de su encuentro frente a Ghana.

“Vamos a ganar, ustedes son la mejor representación que Panamá tiene. Estoy orgulloso de todos y cada uno de ustedes. Denle con todo a esa gente”, expresó el exmandatario durante la llamada.

En el video compartido en redes sociales se observa la participación de algunos seleccionados, entre ellos Alberto “Negrito” Quintero y el guardameta Luis Mejía, quienes escucharon atentamente el mensaje de apoyo.