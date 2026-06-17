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Ricardo Martinelli llama a la Selección y les pide ir ‘sin piedad’ ante Ghana

Ricardo Martinelli llama a la Selección y les pide ir “sin piedad” ante Ghana
Ricardo Martinelli llama a la Selección y les pide ir “sin piedad” ante Ghana @ricardomartinelli899
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/06/2026 13:52
El expresidente Ricardo Martinelli se sumó al apoyo a la Selección de Panamá y envió un mensaje de aliento a los jugadores previo al duelo ante Ghana.

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A pocas horas del debut de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el entusiasmo por la participación de la Selección Nacional sigue creciendo entre los aficionados y diversas figuras públicas del país. Uno de ellos fue el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, quien compartió a través de sus redes sociales una videollamada con varios integrantes de la Roja.

Durante la conversación, Martinelli aprovechó la oportunidad para transmitir palabras de aliento a los jugadores que se encuentran concentrados en Toronto, Canadá, a la espera de su encuentro frente a Ghana.

“Vamos a ganar, ustedes son la mejor representación que Panamá tiene. Estoy orgulloso de todos y cada uno de ustedes. Denle con todo a esa gente”, expresó el exmandatario durante la llamada.

En el video compartido en redes sociales se observa la participación de algunos seleccionados, entre ellos Alberto “Negrito” Quintero y el guardameta Luis Mejía, quienes escucharon atentamente el mensaje de apoyo.

Con su característico entusiasmo, Martinelli también añadió: “Sin piedad, como dicen en inglés, ‘no mercy’”.

Los futbolistas agradecieron las palabras y aseguraron que el grupo se encuentra enfocado y preparado para afrontar el compromiso. Entre bromas y muestras de confianza, uno de los jugadores respondió: “Es una orden, patrón”.

Durante la conversación, Martinelli también manifestó sus deseos de regresar pronto a Panamá, mientras reiteraba su respaldo a la Selección Nacional en este importante reto mundialista.

La Roja afrontará este miércoles su primer compromiso en el Mundial 2026 con el respaldo de miles de panameños dentro y fuera del país, que mantienen intacta la ilusión de ver a Panamá hacer historia una vez más en la máxima cita del fútbol.

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