Ricardo Martinelli llama a la Selección y les pide ir “sin piedad” ante Ghana

Con su característico entusiasmo, Martinelli también añadió: 'Sin piedad, como dicen en inglés, ‘no mercy’'.Los futbolistas agradecieron las palabras y aseguraron que el grupo se encuentra enfocado y preparado para afrontar el compromiso. Entre bromas y muestras de confianza, uno de los jugadores respondió: 'Es una orden, patrón'.Durante la conversación, Martinelli también manifestó sus deseos de regresar pronto a Panamá, mientras reiteraba su respaldo a la Selección Nacional en este importante reto mundialista.La Roja afrontará este miércoles su primer compromiso en el Mundial 2026 con el respaldo de miles de panameños dentro y fuera del país, que mantienen intacta la ilusión de ver a Panamá hacer historia una vez más en la máxima cita del fútbol.