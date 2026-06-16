Roberto Durán celebra sus 75 años en Toronto y se suma al apoyo de la marea roja en el Mundial 2026

La leyenda del boxeo panameño, Roberto “Manos de Piedra” Durán, eligió una manera muy especial de celebrar su cumpleaños número 75: viajar a Toronto, Canadá, para acompañar a la Selección de Panamá en su debut frente a Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El histórico campeón fue captado durante el vuelo junto a otros aficionados panameños que se dirigían a la ciudad canadiense.

En las imágenes, compartidas en redes sociales, se le ve sonriente y rodeado de seguidores, mientras uno de los mensajes que acompañó la publicación decía: “Llegando los amuletos de la buena suerte”.

La presencia de Durán en Toronto ha despertado entusiasmo entre los fanáticos, que consideran al exboxeador uno de los mayores íconos deportivos de Panamá.

Su viaje coincide además con la movilización de más de 2,000 panameños que se trasladaron a Canadá para alentar a la Roja en el arranque del Grupo L.