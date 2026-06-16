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Roberto Durán celebra sus 75 años en Toronto y se suma al apoyo de la marea roja en el Mundial 2026

En las imágenes, compartidas en redes sociales, se le ve sonriente y rodeado de seguidores.
En las imágenes, compartidas en redes sociales, se le ve sonriente y rodeado de seguidores. Redes sociales
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Laura Chang
  • 16/06/2026 11:11
El histórico campeón fue captado durante el vuelo junto a otros aficionados panameños que se dirigían a la ciudad canadiense.

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La leyenda del boxeo panameño, Roberto “Manos de Piedra” Durán, eligió una manera muy especial de celebrar su cumpleaños número 75: viajar a Toronto, Canadá, para acompañar a la Selección de Panamá en su debut frente a Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El histórico campeón fue captado durante el vuelo junto a otros aficionados panameños que se dirigían a la ciudad canadiense.

En las imágenes, compartidas en redes sociales, se le ve sonriente y rodeado de seguidores, mientras uno de los mensajes que acompañó la publicación decía: “Llegando los amuletos de la buena suerte”.

La presencia de Durán en Toronto ha despertado entusiasmo entre los fanáticos, que consideran al exboxeador uno de los mayores íconos deportivos de Panamá.

Su viaje coincide además con la movilización de más de 2,000 panameños que se trasladaron a Canadá para alentar a la Roja en el arranque del Grupo L.

Un cumpleaños entre fútbol y orgullo panameño

No es habitual que una figura de la talla de Roberto Durán pueda celebrar una fecha tan importante en medio de una cita mundialista. El excampeón mundial decidió compartir este momento junto a la afición canalera, que se prepara para vivir una jornada histórica con el estreno de Panamá en el torneo.

A sus 75 años, “Manos de Piedra” continúa siendo un referente del deporte nacional y una inspiración para generaciones de atletas.

Su presencia en las gradas representa un símbolo de unión y orgullo para los miles de panameños que ya se encuentran en Toronto.

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