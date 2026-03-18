¿Robo o justicia? Senegal reclama el título de Marruecos y estalla la polémica en la CAF

La Copa África 2025 no será recordada por los goles, las asistencias, la afluencia de aficionados que asistieron a los estadios. Todo se englobara por el escándalo que está sucediendo en estos momentos, luego de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidiera despojarle el título a Senegal y otorgárselo a Marruecos tras los incidentes ocurridos en la final.

Hay que remontarse al pasado 18 de enero para conocer a detalle de lo sucedido y el por qué Senegal ahora quiere recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para mantener su segundo título en este torneo.

Cumplidos los 90 minutos reglamentarios, a Marruecos le conceden tiro penal. Los jugadores senegaleses no estaban de acuerdo con la infracción señalada, tras varios minutos reclamándole al árbitro, todo el equipo liderado por su entrenador Pape Thiaw decidieron abandonar el partido por alrededor de 10 minutos.

Transcurrido este tiempo, el equipo senegalés decidió volver al terreno de juego para disputar lo que quedaba de partido. Al fina a cabo, Brahim Díaz erró el penal forzando los tiempos extras y fue ahí cuando Pape Gueye anotó el gol de la victoria para Senegal.

Marruecos inconforme con lo que ocurrió, levantó una queja a la CAF señalando que Senegal había abandonado el partido y las condiciones en los que se jugaron los minutos finales no eran las adecuadas. El equipo marroquí, si nos vamos a lo legal, está en lo correcto. El reglamento del torneo lo dice claro en su artículo 82 y 84. Si un equipo abandona el partido, se le sancionará con derrota de 3-0.

“Nuestro enfoque nunca ha sido desafiar el rendimiento deportivo, sino solicitar la aplicación de las reglas de la competición”, fue lo que se leyó en el comunicado de la selección de Marruecos exigiendo que se cumpliera la regla y dieran por perdido a Senegal.

La decisión por parte de la CAF salió a luz el pasado martes 17 de marzo y le dio la razón a Marruecos, por lo que Senegal perdió administrativamente el torneo.

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) no se quedó con los brazos cruzados ante lo sucedido y decidió llevar el caso al TAS. El Gobierno de Senegal apoyó la idea de la federación y rechazó de manera categórica la decisión de la CAF de despojarle el título.

“Senegal no puede tolerar una decisión administrativa que anula el compromiso, el mérito y la excelencia deportiva. Senegal rechaza categóricamente este intento injustificado de despojo. Exige una investigación internacional independiente sobre la presunta corrupción en los órganos rectores de la CAF”, señaló el gobierno senegalés.

Añadió que “recurrirá a todas las vías legales pertinentes, incluso ante los tribunales internacionales competentes, para garantizar que se haga justicia y se restablezca la primacía de los resultados deportivos”.

La polémica ya está servida. La última palabra sobre estos hechos la tendrá el TAS, quienes deberán analizar la situación y dar su veredicto final en los próximos días.