Rodrygo fuera del Mundial 2026: Se rompe el cruzado y se pierde el resto de temporada

Cuando la enfermería del Real Madrid estaba camino a vaciarse, Rodrygo cayó lesionado de gravedad ante el Getafe y se despide de la temporada, así como también cualquier posibilidad de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Brasil.

En un comunicado de parte del cuadro merengue, el cuerpo médico confirmó las peores noticias y el brasileño sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la rodilla derecha.

Corría el minuto 54 del partido en el estadio Santiago Bernabéu cuando Rodrygo intentó realizar un regate, sin embargo la rodilla se le quedó enganchada al momento de caracolear a su rival y se resintió la rodilla. A pesar de los fuertes gritos de dolor, Rodrygo pudo completar el partido, pero ya el daño estaba hecho.

Rodrygo venía de recuperarse de una tendinitis que lo mantuvo alejado de las canchas por un mes. Justamente en su regreso sufrió este importante percance. Aunque el cuerpo médico no dio a conocer el tiempo de baja del brasileño, se espera que el jugador este fuera por unos seis meses.

Esta temporada de Rodrygo fue una de las más difíciles a nivel de rendimiento. Apenas pudo sumar tres goles y seis asistencias en 27 partidos entre todas las competencias.

El dolor de cabeza lo tendrá ahora Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, quien se queda en jaque en la zona de ataque para los próximos partidos. Al igual que Rodrygo, Kylian Mbappé cayó lesionado y es una incógnita su vuelta.

Para el duelo contra el Celta de Vigo este viernes 6 de marzo tan solo contará con tres delanteros puros. Vinícius Jr., Gonzalo García y Brahim Díaz son los únicos disponibles del primer equipo, por lo que Arbeloa tendrá que tirar nuevamente del Castilla para completar la convocatoria en su visita a Balaídos.