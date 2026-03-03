  1. Inicio
Rodrygo fuera del Mundial 2026: Se rompe el cruzado y se pierde el resto de temporada

El futbolista del Real Madrid, Rodrygo.
El futbolista del Real Madrid, Rodrygo. AFP
Jean-Paul Francis Botello
  • 04/03/2026 00:00
Las pruebas médicas confirmaron las peores noticias al tener afectado el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha

Cuando la enfermería del Real Madrid estaba camino a vaciarse, Rodrygo cayó lesionado de gravedad ante el Getafe y se despide de la temporada, así como también cualquier posibilidad de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Brasil.

En un comunicado de parte del cuadro merengue, el cuerpo médico confirmó las peores noticias y el brasileño sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la rodilla derecha.

Corría el minuto 54 del partido en el estadio Santiago Bernabéu cuando Rodrygo intentó realizar un regate, sin embargo la rodilla se le quedó enganchada al momento de caracolear a su rival y se resintió la rodilla. A pesar de los fuertes gritos de dolor, Rodrygo pudo completar el partido, pero ya el daño estaba hecho.

Rodrygo venía de recuperarse de una tendinitis que lo mantuvo alejado de las canchas por un mes. Justamente en su regreso sufrió este importante percance. Aunque el cuerpo médico no dio a conocer el tiempo de baja del brasileño, se espera que el jugador este fuera por unos seis meses.

Esta temporada de Rodrygo fue una de las más difíciles a nivel de rendimiento. Apenas pudo sumar tres goles y seis asistencias en 27 partidos entre todas las competencias.

El dolor de cabeza lo tendrá ahora Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, quien se queda en jaque en la zona de ataque para los próximos partidos. Al igual que Rodrygo, Kylian Mbappé cayó lesionado y es una incógnita su vuelta.

Para el duelo contra el Celta de Vigo este viernes 6 de marzo tan solo contará con tres delanteros puros. Vinícius Jr., Gonzalo García y Brahim Díaz son los únicos disponibles del primer equipo, por lo que Arbeloa tendrá que tirar nuevamente del Castilla para completar la convocatoria en su visita a Balaídos.

El Real Madrid fue con los ‘cruzados’

Una rotura de ligamento es una de las peores lesiones que un futbolista de alto rendimiento pueda sufrir. Los madridistas han tenido la peor suerte en este aspecto, ya que desde el 2023 han tenido que lidiar con hasta seis de estas lesiones en sus jugadores. Thibaut Courtois, Eder Militao (dos veces), David Alaba, Dani Carvajal y ahora Rodrygo han sido las ‘víctimas’.

El primero que cayó fue Courtois el pasado 10 de agosto del 2023 cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un entrenamiento en Valdebebas. El belga tuvo que pasar por el quirófano, pero llegó a tiempo para la parte final de la temporada y pudo diputar la final de la UEFA Champions League en Wembley aquella temporada.

En ese mismo 2023, el 12 de agosto, el segundo en caer fue Militao, quien también sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estuvo de bajas unos 213 días.

Meses más tarde, en diciembre del 2023 cayó en esa misma mala racha Alaba con una rotura del ligamento cruzado anterior. Al no tener a Militao y al austriaco, el equipo tuvo que improvisar y cambiar el eje defensivo con Carvajal o Aurélien Tchouaméni ejerciendo como centrales en varios lapsos de la campaña.

El 5 de octubre del 2024 cayó el propio Carvajal durante un partido contra el Villarreal. Su lesión fue la peor de entre los mencionados. El lateral derecho sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral externo y del tendón poplíteo.

Un mes, en diciembre del 2024, después cayó por segunda vez Militao al sufrir una rotura de ligamento cruzado, pero ahora en su rodilla derecha. Ahora Rodrygo se ha sumado a esta lista larga de jugadores que han sufrido al menos una lesión importante de rodilla en los últimos tres años.

