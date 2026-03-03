Rodrygo fuera del Mundial 2026: Se rompe el cruzado y se pierde el resto de temporada

Una rotura de ligamento es una de las peores lesiones que un futbolista de alto rendimiento pueda sufrir. Los madridistas han tenido la peor suerte en este aspecto, ya que desde el 2023 han tenido que lidiar con hasta seis de estas lesiones en sus jugadores. Thibaut Courtois, Eder Militao (dos veces), David Alaba, Dani Carvajal y ahora Rodrygo han sido las ‘víctimas’.El primero que cayó fue Courtois el pasado 10 de agosto del 2023 cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un entrenamiento en Valdebebas. El belga tuvo que pasar por el quirófano, pero llegó a tiempo para la parte final de la temporada y pudo diputar la final de la UEFA Champions League en Wembley aquella temporada.En ese mismo 2023, el 12 de agosto, el segundo en caer fue Militao, quien también sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estuvo de bajas unos 213 días.Meses más tarde, en diciembre del 2023 cayó en esa misma mala racha Alaba con una rotura del ligamento cruzado anterior. Al no tener a Militao y al austriaco, el equipo tuvo que improvisar y cambiar el eje defensivo con Carvajal o Aurélien Tchouaméni ejerciendo como centrales en varios lapsos de la campaña.El 5 de octubre del 2024 cayó el propio Carvajal durante un partido contra el Villarreal. Su lesión fue la peor de entre los mencionados. El lateral derecho sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral externo y del tendón poplíteo.Un mes, en diciembre del 2024, después cayó por segunda vez Militao al sufrir una rotura de ligamento cruzado, pero ahora en su rodilla derecha. Ahora Rodrygo se ha sumado a esta lista larga de jugadores que han sufrido al menos una lesión importante de rodilla en los últimos tres años.