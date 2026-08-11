Roony se rompe el ligamento cruzado anterior de la rodilla y pasará por el quirófano

El extremo del Barcelona Roony Bardghji sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le obligará a pasar por el quirófano, según han informado este martes los servicios médicos de la entidad azulgrana.

Roony abandonó lesionado el entrenamiento de este lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Las pruebas a las que se ha sometido hoy el jugador han confirmado el peor de los presagios. Y es que antes de su fichaje por el Barcelona en el verano de 2025, el internacional sueco sufrió una grave lesión en la misma rodilla que le obligó a estar diez meses de baja.

Roony, de 20 años, no entraba en los planes del entrenador Hansi Flick para la próxima temporada y el club le estaba buscando una salida. Por este motivo, el delantero no participó en el triangular amistoso del pasado sábado contra el Nottingham Forest y el Udinese.

Ahora, la lesión frena cualquier posibilidad de que el jugador se marche cedido o traspasado a otro equipo. El futbolista azulgrana será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días y prácticamente dice adiós a la temporada.