Selección de Panamá celebró 50 años de su primer partido de eliminatoria mundialista

Gracias a la historia, somos lo que somos hoy en día. Ese equipo de la generación de 1976 fue la piedra angular de la selección de Panamá que estamos viendo hoy en día jugar su segunda Copa Mundial de la FIFA.

El pasado 6 de abril se cumplieron 50 años del primer partido de Eliminatoria a una Copa Mundial de la FIFA que jugó Panamá. Aquel partido se celebró en 1976 y era un partido clasificatorio para lo que fue la Copa Mundial de la FIFA Argentina 1978.

El encuentro, que se disputó en el estadio Revolución, hoy conocido como estadio Rommel Fernández, fue una fiesta total y así lo describieron algunos de sus protagonistas.

El rival de Panamá en aquella primera ocasión fue Costa Rica, un equipo que hoy en día es un clásico rival para Panamá. El cuadro panameño estuvo liderado en aquella ocasión con figuras importantes como Edilberto Aguirre, Luis ‘Cascarita’ Tapia, Agustín ‘Muquita’ Sánchez, entre otros.

El equipo titular de aquel partido estuvo compuesto por: Aguirre, Nivaldo Acuña, Normando Navarro, Manlio Bernal, Elías Morales, Virgilio Vázquez, Luis Ortega, Simeón Escobar, ‘Cascarita’ Tapia, Néstor Hernández y ‘Muquita’ Sánchez. Todos dirigidos por el técnico chileno, Renato Panay.

Los visitantes se pusieron por delante en el marcador 0-1 en el primer tiempo, sin embargo para la segunda parte el equipo panameño se repuso y con goles de ‘Cascarita’ Tapia, Federico Ponce y ‘Muquita’ Sánchez.

Al final el partido terminó 3-2 a favor de los panameños, siendo este un debut importante para el combinado panameño para esa eliminatoria. Para mala fortuna, Panamá no logró cumplir el objetivo de clasificar al Mundial, sin embargo aquel equipo fue el cimiento de lo que conocemos hoy en día. Con más de 130 jugadores fuera de fronteras y a punto de jugar nuevamente un Mundial.

Fernando Arce, presidente encargado de la Fepafut se deshizo de elogios para aquella primera generación de jugadores que intentaron llevar a Panamá a un Mundial.

“Nos reunimos para honrar a esos pioneros que jugaron el primer partido de eliminatoria, marcando un antes y después en el fútbol panameño. Les debemos mucho, más que un resultado, en un camino en el que los recursos y el reconocimiento eran pocos”.

“Representaron a un país entero, han pasado cinco décadas y hoy en día el fútbol panameño se ha consolidado. Gracias a ese legado, Panamá celebra dos clasificaciones al Mundial. Nada de esto fue posible sin ellos, quienes encendieron la llama”, resaltó Arce.

Por otra parte, el autor del segundo gol de ese histórico partido ante Costa Rica, Federico Ponce señaló que “muchos creyeron en nosotros, incluso los extranjeros nos llegaron a respaldar. Los que seguimos aquí, es una gran satisfacción haber cumplido 50 años de aquel primer partido”.

“Cuando me tocó estar en la cancha, el haber jugado contra profesionales de Brasil, Argentina, Chile...nos dimos cuenta que podíamos ser profesionales igualmente. Vimos que teníamos el nivel para jugar de igual a igual y hoy en día eso se ha demostrado. Hoy hemos cosechado ese éxito con el segundo pase al Mundial”, afirmó con mucho orgullo Ponce.