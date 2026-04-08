Antai sanciona a 15 funcionarios por violación al código de ético

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) sancionó a 15 servidores públicos por nepotismo y conflictos de interés en distintas instituciones del Estado.

De acuerdo con la entidad, las investigaciones abarcaron entidades como el Instituto Panameño de Habilitación Especial, la Universidad de Panamá, el Municipio de Colón, la Universidad Autónoma de Chiriquí, y los ministerios de Vivienda y de Comercio e Industrias.

Uno de los casos más relevantes se registró en el Instituto Panameño de Habilitación Especial, donde se determinó que una directora nacional mantenía bajo su supervisión directa a su cónyuge, en violación de las normas de imparcialidad.

Como resultado, se recomendó la destitución del funcionario vinculado y se impuso a la directora una sanción equivalente al 50% de su salario.

En el Centro Regional de Veraguas de la Universidad de Panamá, así como el campo central, la Antai detectó situaciones de conflicto de interés y nepotismo entre funcionarios con vínculos familiares o conyugales, lo que derivó en sanciones administrativas para los involucrados.

En el Municipio de Colón también se detectaron casos de nepotismo, lo que llevó a recomendar la destitución de una funcionaria y la imposición de sanciones económicas a otra, según el grado de responsabilidad.

Por su parte, en la Universidad Autónoma de Chiriquí se comprobó la existencia de prácticas similares, recomendándose la destitución de cinco servidores públicos.

Las acciones de la ANTAI también alcanzaron al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, donde un funcionario fue sancionado por uso inadecuado del tiempo laboral, y al Ministerio de Comercio e Industrias, donde se penalizó a una servidora pública por no cumplir con los requisitos del cargo.

La entidad subrayó que estos casos “van más allá de cifras”, al representar un mensaje de que el servicio público debe ejercerse con integridad y respeto a la ley. Asimismo, reiteró su compromiso de vigilar y sancionar cualquier incumplimiento, en cumplimiento de la normativa vigente.

ANTAI concluyó que continuará fortaleciendo la transparencia y la ética en la gestión pública, recordando a los funcionarios que el ejercicio de sus cargos implica una responsabilidad directa con la ciudadanía.

“A la ciudadanía le reiteramos que permanecemos vigilantes y actuamos con determinación frente a cualquier incumplimiento. A los servidores le recordamos que la confianza depositada por la sociedad exige conducta ejemplar, ética irreprochable y dedicación plena al bien común”, señala el comunicado de la entidad, dirigida por Sheyla C astillo.