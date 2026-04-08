Modernización, el mayor desafío del Ifarhu

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) ha pasado por momentos muy complicados. Las autoridades que recibieron la institución a inicios de esta administración manifestaron públicamente que esta se encontraba prácticamente en quiebra, por lo que debieron poner en pausa una cantidad de programas para los cuales no contaban con un presupuesto.El actual director del Ifarhu, Carlos Godoy, hace un balance de la situación al día de hoy.'En un principio era un caos por donde usted mirara: atrasos en pagos, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional; de becas, de préstamos, a los proveedores y a los propios funcionarios. Se ha hecho un trabajo con un equipo muy eficiente que con el paso del tiempo ha podido nivelar las finanzas', afirma Godoy.Aunque la institución todavía tiene compromisos pendientes, estos son en menor proporción de cuando inició el quinquenio. 'Esto es gracias al trabajo que se está haciendo, la comunicación que estamos haciendo con el equipo, viendo dónde podemos hacer los ajustes. Tenemos un desafío muy grande porque tenemos que modernizar institución', asegura.