Selección de Panamá sub-20 revela convocados para campamento en Chile rumbo al Mundial 2025

<b>Convocados para el campamento en Chile</b><b>Porteros</b>: Cecilio Burgess (Umecit FC), Ian Flores (San Francisco FC) y Sean Deane (Plaza Amador).<b>Defensas</b>: Julio Rodríguez (Plaza Amador), Erick Díaz (LA FC II/Estados Unidos), Martín Krug (Levante/España), Juan Hall (Herrera FC), Antony Herbert (Árabe Unido), Ariel Arroyo (Árabe Unido), Javier Arboleda (CAI), Samir Díaz (Atlético Nacional) y Angelo Gudiño (FC Chorrillo).<b>Mediocampistas</b>: Kairo Walters (LA FC II/Estados Unidos), Anel Ryce (Chornomorets Odesa/Ucrania), Luis Villareal (Veraguas FC), Giovany Herbert (Atlético Paranaense/Brasil), Joseph Jones (Plaza Amador), Ryan Gómez (Gremio/Brasil), Ernesto Gómez (Universitario), Rafael Mosquera (New York Red Bulls/Estados Unidos) y Raheen Cuello (Liga Deportiva Alajuelense/Costa Rica).<b>Delanteros</b>: Gustavo Herrera (Saprissa/Costa Rica), Kevin Walder (Plaza Amador) y Karlo Kuranyi (SGV Freiberg/Alemania).