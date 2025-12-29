Selección Nacional se quedó sin técnico

La Federación Panameña de Baloncesto anunció ayer la salida del técnico argentino Gonzalo García y de todo su cuerpo técnico, poniendo fin a su etapa al frente de la Selección Nacional de Baloncesto de Panamá.

“La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) ha decidido que el coach Gonzalo García y su cuerpo técnico no continúen al frente de la Selección Nacional de Baloncesto”, comunicaron a través de un comunicado oficial.

“Agradecemos su profesionalismo, compromiso y el trabajo realizado durante su etapa dirigiendo al equipo nacional, y les deseamos éxitos en sus futuros proyectos”, añadió la federación en el mismo mensaje.

García había asumido el cargo a finales de 2023 con la misión de iniciar un proceso de renovación en el combinado nacional, apostando por una mezcla equilibrada entre jóvenes talentos y jugadores de mayor experiencia, con el objetivo de fortalecer el proyecto a mediano y largo plazo.

El estratega argentino cuenta con una amplia trayectoria en el baloncesto sudamericano, especialmente en su país natal, donde ha dirigido a varios clubes en la Liga Nacional de Básquet (LNB), una de las competiciones más exigentes de la región.

Hasta el momento, la FEPABA no ha anunciado quién tomará las riendas del seleccionado nacional ni cuándo se dará a conocer el nuevo cuerpo técnico que asumirá el reto de continuar con el proceso de la selección panameña.