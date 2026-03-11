Sorpresa en la FIFA: El ministro de Deportes de Irán descarta jugar el Mundial en Estados Unidos

La FIFA podría tener en frente un problema mayor de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali confirmó que el equipo “no está en condiciones” de jugar la justa mundialista y podría darse de baja del certamen.

Esto luego de que se hayan intensificado el conflicto bélico entre Estados Unidos y el país asiático. Desde el pasado 28 de febrero, tanto los americanos como Israel ha estado bombardeando algunas ciudades en Irán. Durante una de estas acciones cayó el líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Tras estos hechos, Donyamali expuso que ve difícil que Irán asista al Mundial. “Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones de participar en el Mundial”, dijo el ministro de Deportes.

“Debido a las maliciosas medidas tomadas contra Irán, nos vimos obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros compatriotas fueron asesinados. Por lo tanto no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, añadió Donyamali.

Si bien esta no es una postura oficial, ya es la segunda voz desde el país iraní que se suma a ese posible ‘boicoteo’ del Mundial 2026 en Estados Unidos. Anteriormente el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj había insinuado que el país no iría al Mundial por las mismas razones del conflicto bélico que vive su país con Estados Unidos.

Tampoco hay una postura oficial por parte de la FIFA, sin embargo días atrás el presidente del ente deportivo, Gianni Infantino aseguró que el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump recibirá a la selección de Irán para disputar el Mundial 2026. “Irán por supuesto es bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos”, habría señalado Trump tras una reunión con Infantino.

Recordar que Irán disputará sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial en territorio estadounidense. Sus dos primeros compromisos, ante Nueva Zelanda y Bélgica, se jugarán en Los Ángeles; mientras que el último contra Egipto se disputará en Seattle.

Si finalmente Irán se da de baja del torneo, podría enfrentar sanciones importantes por parte de la FIFA. Desde multas económicas que podría rondar los 700 mil dólares, hasta la prohibición de jugar futuros torneos organizados por el ente deportivo.

Todo esto se da al mismo tiempo que algunas jugadoras de la selección femenina de Irán solicitaron asilo político en Australia tras culminar su participación en la Copa Asiática Femenina 2026 en territorio australiano. Se ha confirmado que cinco jugadoras de la delegación de Irán consiguieron el asilo político, mientras que el resto del equipo regresó a su país.