Termina la novela llamada Tomás Rodríguez

Por fin se definió el futuro del jugador panameño Tomás Rodríguez, y es que el Saprissa de Costa Rica lo ha anunciado como nuevo refuerzo.

“Hemos seguido la pista de Tomás desde junio de este año y por diferentes razones, no logramos traerlo antes. Hoy estamos felices de contar con un jugador de su categoría. Las negociaciones se han dado de forma directa entre Saprissa y el jugador. El club Sporting San Miguelito ha sido facilitador en esta operación entre las partes, sin obtener beneficio económico, y estamos muy agradecidos con ellos”, mencionó Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa.

El delantero panameño, nacido el 9 de marzo de 1999, dio sus primeros pasos como profesional en el Alianza FC, club en el que se formó y con el que debutó en la primera división el 9 de octubre de 2016.

Durante su etapa con el conjunto verdolaga disputó 47 partidos oficiales y logró anotar cinco goles.

Su carrera dio un nuevo impulso en 2020, cuando se incorporó al Sporting San Miguelito, equipo con el que tuvo mayor protagonismo. Allí acumuló 76 partidos, aportando 13 goles y 12 asistencias, consolidándose como una pieza importante en el ataque.

En 2023 llegó su primera experiencia fuera del país al fichar por el Monagas FC de Venezuela, donde vivió una de sus mejores etapas como profesional. Con el club disputó 75 encuentros, marcó 31 tantos y repartió ocho asistencias, números que reflejan su impacto ofensivo.

Además, tuvo la oportunidad de competir en la Copa Libertadores, torneo en el que disputó cuatro compromisos y anotó tres goles: dos frente al Defensor Sporting de Uruguay y uno ante Cerro Porteño de Paraguay.