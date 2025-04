El danés-español en entrevista con el diario AS , resaltó que Panamá ha hecho importantes méritos para poder sentarse en la mesa de las grandes selecciones de la región como lo son México, Estados Unidos y Canadá.

Añadió que, “ hemos ganado en varias ocasiones a Estados Unidos. Les hemos eliminado en semifinales de la Copa Oro y luego también en fase de grupos de la Copa América les dejamos fuera. Y ahora, la semana pasada, en la Final Four. Después de eliminarles tres veces, no se puede decir que es su calidad lo que marca la diferencia. Pero bueno, estamos llegando a donde queremos, que es competir con ellos de tú o tú ”, expresó Christiansen.

“Hemos tenido varias ofertas de clubes y otras selecciones y ni siquiera lo he pensado. Por eso tampoco quiero darle vueltas a lo que pueda pasar en el futuro, hay muchas cosas que pueden cambiar en este periodo de el tiempo y por eso no me quiero descentrar de nuestro objetivo prioritario, meternos en el Mundial”, dijo Christiansen.