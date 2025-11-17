Thomas Christiansen: ‘Todo es posible, tenemos un abanico de opciones’

Se acerca la hora cero. Panamá y El Salvador se medirán en el último partido de las Eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Es por ello que antes del encuentro, el director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, habló sobre este importante duelo e hizo mucho énfasis en el apoyo que debe dar la afición panameña al equipo en el estadio Rommel Fernández, así como también se mostró muy ilusionado de intentar conseguir esa segunda participación de Panamá en una Copa Mundial de la FIFA.

Procesos

“Creo que el equipo ha madurado mucho. El proceso ha sido más largo y nos conocemos mejor. Hemos tenido buenos momentos, también altibajos como todo proceso y sobre el partido mañana, sé que el equipo va a responder. Saben de toda la emoción de todo un país para clasificar a un Mundial.

Mensaje al país

“Estamos muy agradecidos por ese apoyo de la afición. Necesitamos que nos apoyen desde el primer minuto, que nos empujen y todos vayamos en la misma dirección para poder clasificar al Mundial”.

Jugar con dos delanteros

“Todo es posible, tenemos un abanico de opciones, no solo por las características de los jugadores, sino por lo que hemos visto en los entrenamientos. Jugaremos contra un equipo que viene herido, pero con mucho orgullo y eso hará peligroso el partido”.

Presión ante El Salvador

“Mañana es un partido importante para todo un país, no son solo 11 sobre el terreno de juego. El jugador tiene que tener esa mariposa en el estómago, queremos que la afición nos apoye desde el primer momento para intentar sacar un buen resultado”.

Esperar el triunfo

“Voy a poner todo por mi parte para que los jugadores salgan lo mejor posible para conseguir el objetivo. Tenemos otro partido que se está jugando, que esperamos que nos salga favorable, pero primero nosotros tenemos que nuestro trabajo”.

Adalberto Carrasquilla

“He hablado con él después del partido contra Guatemala. Era un partido difícil, de cómo fue, los cánticos...pero lo veo muy fuerte. Seguro tendrá el apoyo del fanático, tiene el nuestro, así que no hace falta una motivación extra. está listo para el juego contra El Salvador”.

Positivismo

“En esta ventana hemos empezado bien contra Guatemala. Las palabras de los jugadores ante los medios han sido con mucho positivismo. Los entrenamientos han sido muy buenos, el enfoque también ha sido bueno, están enfocados en el juego contra El Salvador y esa es la mentalidad positiva que hay dentro del grupo”.

Objetivo

“Hay un plan de partido que queremos seguir. Tenemos que tener la personalidad que el equipo ha tenido durante el proceso. Si hay que arriesgar se hace, pero tenemos que ir con cabeza fría

Lo que espera de El Salvador

“Será un partido importante, querrán demostrar su calidad. Un equipo herido es muy peligroso, así como también los vienen entrando en respuesta a los jugadores que no estarán presentes”.