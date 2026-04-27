Veraguas es campeón del Torneo Nacional Pre Infantil 2026

El béisbol nacional está de enhorabuena luego de conocer al nuevo campeón del Torneo Nacional Pre Infantil 2026. La novena de Veraguas se alzó con el campeonato luego de vencer en la serie final a Panamá Metro en el tercer partido con un marcador de 16 a 2.

Una de las categorías más chicas de nuestro béisbol tendrá la oportunidad de representar a nuestro país en un torneo que va más allá de nuestras fronteras. La novena veragüense, con este resultado, jugará el torneo latinoamericano, el cual tendrá lugar en Puerto Rico y se jugará del 26 de junio al 3 de julio.

Los actuales campeones celebraron lo que fue su segundo título en su historia, logrando asentarse en el béisbol pre infantil. Recordar que estos chicos están construyendo sus cimientos para, quizás, el día de mañana llegar al béisbol juvenil y quien quita a la categoría mayor.

Para este torneo latinoamericano se espera la presencia de alrededor de 10 equipos, en los que se destacan Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Panamá, como los países más habituales del certamen.