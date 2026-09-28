Hazaña panameña: 16 medallas y récords en los Suramericanos Santa Fe 2026

La delegación de Panamá logró la mejor actuación de su historia en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras conquistar un total de 16 medallas, distribuidas en cinco preseas de oro, tres de plata y ocho de bronce durante las competencias disputadas en Argentina. Esta hazaña supera todos los registros del país desde su ingreso a la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) en 1994 y asegurando la clasificación de múltiples atletas hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027. El desempeño alcanzado en territorio argentino establece un nuevo precedente cuantitativo y cualitativo para el deporte olímpico panameño al rebasar los picos históricos del medallero nacional en este certamen regional. Con la consecución de cinco preseas doradas, la delegación istmeña sobrepasó el récord previo de cuatro medallas de oro obtenidas en la edición de Valencia, Venezuela 1994 y repetidas posteriormente en Santiago de Chile en 2014, marcando un tope inédito para la representación del país en una sola cita suramericana. De igual forma, el acumulado general de 16 medallas superó la marca de 15 preseas alcanzada en Santiago 2014, consolidando a la justa de Santa Fe 2026 como la edición de mayor efectividad y rendimiento en las tres décadas de participación nacional dentro de la Odesur.

Atletismo y surf: récords regionales y conquistas doradas

Las pistas de atletismo concentraron los mayores triunfos para la representación panameña. Mediante la actuación de Gianna Woodruff en la final de los 400 metros con vallas, donde la corredora conquistó la medalla de oro e impuso un nuevo récord para los Juegos Suramericanos al detener el reloj en 54.11 segundos, superando la marca histórica de 56.05 segundos que permanecía vigente hace 32 años en manos de la colombiana Ximena Restrepo. En las pruebas de media distancia, el atleta Chamar Chambers revalidó la corona continental conseguida en la edición de Asunción 2022 (Paraguay) al finalizar en el primer lugar de los 800 metros planos con un registro de 1:46.45, asegurando la presea dorada y manteniendo el dominio nacional en la especialidad. Por su parte, la saltadora Nathalee Aranda aportó la primera medalla de oro para la delegación durante el desarrollo de la competencia de salto de longitud, logrando la marca requerida para encabezar el podio internacional. Las victorias de preseas de oro se extendieron al surf mediante la participación de Edwin Núñez en la modalidad de bodyboard, quien obtuvo las puntuaciones más altas del jurado para adjudicarse el metal dorado. La cosecha de cinco podios dorados se completó con triunfos en pruebas individuales de precisión, fijando la cifra récord de medallas de oro para la delegación.

Aporte multidisciplinario: podios en gimnasia, combate y pesas

El balance final de 16 medallas se estructuró a través de una destacada participación multidisciplinaria que sumó tres preseas de plata y ocho de bronce en deportes individuales y colectivos. En la gimnasia artística, el equipo femenino integrado por Hillary Heron, Ana Gabriela Gutiérrez, Ana Lucía Beitía, Alyiah Lide De León y Tatiana Tapia conquistó una presea de bronce inédita por equipos, representando la primera medalla para esta disciplina en el historial de Panamá dentro de los Juegos Suramericanos. Siguiendo con las gimnastas, Gutiérrez se alzó también con la medalla de bronce en la categoría de suelo, Heron obtuvo medalla de plata en la modalidad salto. En los deportes de contacto, la judoca olímpica Kristine Jiménez aseguró la medalla de bronce en la división de los -57 kilogramos. En la rama masculina Ronal González, consiguió el bronce en los -73kg. Mientras que en la disciplina de lucha femenina la atleta Yusneiry Agrazal alcanzó el tercer puesto del podio en su categoría operativa. Asimismo, el especialista en taekwondo Ian Romero sumó una medalla de bronce tras avanzar en las llaves eliminatorias hasta la ronda semifinal. El desglose del medallero nacional incluyó aportes en el boxeo por intermedio de Yulieth Hinestroza, quien conquistó la primera presea de esta disciplina en la categoría de los -51 kilogramos. Por su parte, la representación de bolos aportó dos medallas de bronce a la causa istmeña, destacando la actuación de Donald Lee y William Duen en la prueba de dobles masculinos. Estas conquistas completaron las tres medallas de plata y ocho de bronce. A esto se sumaron las preseas plateadas conquistadas por Alberto Gálvez en karate Kumite -67 kg. (modalidad de combate de pie) y Ángel Cortés en lucha libre en los 86 kg.

Proyección a futuro: Lima 2027 y Los Ángeles 2028