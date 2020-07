Importantes gremios hípicos elevan petición al ministro de salud

Tres presidentes de diferentes gremios hípicos que componen la industria equina de los pura sangres de carreras de Panamá, elevaron una carta al Ministro de Salud, S.E Luis Sucre, cuyo motivo, causa o razón es hacer de su conocimiento una serie de circunstancias que han afectado a la organización y desarrollo de la apertura de esta actividad en el Hipódromo presidente Remón, y al cuidado de los ejemplares de carrera

En la misiva los dirigentes de las agrupaciones hípica manifiestan que a la fecha el Dr. Luis Ramos, director médico del Policentro de Salud de Juan Díaz, ha mantenido dos encuentros a petición de la empresa operadora del Hipódromo Presidente Remón, en cuyas reuniones no ha estado presentes ningún miembro de ellos.

Adicionan que en dichas citas han repetido el mismo memorándum, viéndose a simple vista que algunos puntos no están en concordancia con la realidad que se opera en el Hipódromo, incluyendo una serie de decisiones, que en vez de anular la conglomeración de personas las crea, como también el temor al contagio del Covid 19, en una zona o lugar donde no ha habido internamente ningún contagio,

Como prueba de esto, alegan que piden el cierre de la pista y solo abrirla cuatro días, lo que crea mayor aglomeración de los caballos, cuando los subían los 6 días de lunes a sábado, incluyendo un horario que va en contra de lo lineamientos del Minsa, donde con esto solo se generará mayor aglomeración y sin el debido distanciamiento.

“El Acta suscrito por el Dr. Ramos no hace mención que Hípica de Panamá, S. A responsable del mantenimiento, no limpia las zanjas del área de los establos lo que puede provocar enfermedades como el Dengue y la Influenza por la acumulación de agua de lluvias, ni menciona la falta de agua potable en toda el área de establos teniendo conocimiento de casos serios de parásitos intestinales que han sufrido varios mozos de corral por ingerir el vital líquido que proviene de pozos y que no guardan las medidas de bioseguridad para la vida humana. Además, pasan por alto mencionar que existe acumulación de guano por demorar su recolección”, se deja ver en la carta.

Otras de las decisiones ha sido la disminución de días asignados para los entrenamiento de los ejemplares, fijando en cuatro fechas en vez de seis que se había mantenido y que ayudaban a disminuir las urgencias equinas en más de un 30%, evitando muertes con un debido ejercicios que se daban en los seis días semanales.

“No se puede encerrar un caballo purasangre en un espacio de tres metros por tres metros estando en condiciones para correr. Quitándole el 30% de su ejercicio semanal por capricho de la empresa y el Dr. Luis Ramos, sin conocer la forma de entrenar un caballo y lo que es peor, el mismo emitiendo criterios en su comunicado que generan aglomeraciones, por complacer a la empresa operadora” , transcribe la misiva.

Los firmantes de la carta alegan que con esta decisión se está creando el caos, dando como origen a la muerte de los equinos, obtenidos en las subastas públicas en altos costos, al ver limitados sus días de entrenamientos.

En otras de las medidas se incluyen que los propietarios no puedan ver a sus caballos, prohibir la entrada de los autos al hipódromo, dando como resultado que se tenga que caminar más de 1,800 metros para llegar a ciertos establos, lo que conlleva que haya más posibilidades de que el virus circule e inclusive se pueden adquirir otros tipos de enfermedades.

En el documento causa también gran preocupación que se haya limitado la entrada a un máximo de 200 personas, cuya cantidad no es lo suficiente para poder atender a una población equina de alrededor de 1,200 caballos en entrenamiento, sin contar los ponys, que son de igual manera un número plural y permitir trabajar a los ejemplares a quince (15) galopadores, los cuales tendrían que trabajar ochenta (80) caballos por día cada uno, lo que es totalmente imposible.

Otra aseveración emanada de la cara hace saber que las personas que atienden los caballos están en un área de 60 hectáreas que permiten el distanciamiento social y que por ello no ha habido contagio comunitario, adicionado a ello, los dueños y entrenadores y mozos de corral cumplen con todas las medidas de Bioseguridad.

Finalmente los directivos de los gremios hípicos consideran las medidas como absurdas y que pasan de la ignorancia, atentado contra las inversiones de los dueños de caballos, contra la seguridad física de los animales, y demás personal relacionado, a saber, mozos de corral, galopadores y jinetes.

La misiva, fechada 15 de julio de 2020, lleva las firmas de Bernabé Pérez, presidente de la Sociedad de Dueños de Caballos; Monty Motta, APPUCAPA y Lorenzo Lezcano, presidente de la Asociación de Jinetes Aprendices y Profesionales, con copias a S.E. Laurentino Cortizo, presidente de la República; José Baruco, secretario general del Minsa; Israel Cedeño, Director de la Región Metropolitana de Salud; H.D. Javier Sucre y a la Sociedad Protectora de Animales.