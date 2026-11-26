El excampeón mundial español Iker Casillas destacó el seguimiento de jugadores como Josué “Yayita” Vergara (jugador del Gent del Bélgica) y Kadir Barría (Botafogo en Brasil), a su vez habló sobre el crecimiento de futbolistas panameños con proyección internacional este jueves 26 de noviembre para el desarrollo del balompié panameño. Durante su intervención ante los medios de comunicación con motivo del anuncio de renovación de Reebok con la selección de Panamá, el exdeportista español hizo enfásis en el propósito de impulsar el talento local y proyectar el deporte hacia el futuro.

Asimismo, subrayó que esos deportistas como Vergara y Barría “son embajadores del país, son embajadores también de todos ustedes”, añadiendo que ese recorrido resulta positivo para las próximas generaciones y para que los jóvenes continúen practicando el fútbol.

Panameños destacados en España

En esa misma línea, Casillas evocó a referentes que enfrentó en el fútbol español y que sirven como punto de referencia para quienes se forman en este deporte, al expresar que: “De (Julio César Dely)Valdés, me acuerdo, me tocó sufrirle bastante y en el Málaga era un jugador excepcional”.

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