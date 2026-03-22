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La ausencia de CR7 desploma la venta de boletos para México vs. Portugal

El jugador portugués Cristiano Ronaldo
El jugador portugués Cristiano Ronaldo Cristiano
Por
Lourdes García Armuelles
  • 22/03/2026 11:17
El partido, que marcaría la reinauguración del Estadio Azteca y el Estadio Banorte, pierde atractivo como evento internacional

La confirmación de que Cristiano Ronaldo no jugará el amistoso entre México y Portugal el próximo 28 de marzo ha provocado un desplome en la venta y reventa de boletos.

Lo que se esperaba como un espectáculo internacional de gran atractivo perdió fuerza tras conocerse la baja del astro portugués por lesión.

Los boletos que alcanzaban cifras récord en la reventa, de hasta 145,000 pesos, ahora se ofrecen en 40,000 pesos, una reducción superior al 70%.

Entradas de 10,000 a 12,000 pesos han bajado a menos de la mitad.

En el mercado general, boletos de 4,000 pesos se encuentran en apenas 2,000 pesos, reflejando una caída del 50%.

La ausencia de Ronaldo afecta directamente los ingresos proyectados por taquilla y reventa, además de disminuir el interés de patrocinadores y cobertura mediática.

El partido, que marcaría la reinauguración del Estadio Azteca y el Estadio Banorte, pierde atractivo como evento internacional.

Aunque Portugal cuenta con figuras de talla mundial, la expectativa de ver a Cristiano era el motor principal de la demanda.

Su ausencia genera menor entusiasmo entre la afición mexicana y portuguesa, restando brillo a un encuentro que buscaba posicionarse como uno de los más esperados del año.

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