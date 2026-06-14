Lewis Hamilton gana en Barcelona y revive el sueño de Ferrari

Lewis Hamilton escribió un nuevo capítulo en su histórica carrera al conquistar este domingo el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, séptima prueba del Campeonato Mundial de Fórmula 1, y conseguir su primera victoria como piloto de Ferrari.

El británico de 41 años cruzó la meta por delante de sus compatriotas George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), firmando además su triunfo número 106 en la máxima categoría del automovilismo, ampliando el récord histórico que ya ostentaba.

La victoria representa un momento especial para Hamilton, quien llegó a Ferrari en 2025 con el objetivo de cumplir uno de los sueños más importantes de su carrera: ganar vestido de rojo.

Tras una primera temporada complicada, marcada por resultados discretos y cuestionamientos sobre su futuro, el siete veces campeón mundial finalmente consiguió celebrar desde lo más alto del podio con la escudería italiana.

Hamilton necesitó 31 carreras para lograr su primera victoria con Ferrari. Durante gran parte de la temporada pasada atravesó uno de los momentos más difíciles de su trayectoria deportiva, sin podios y lejos de la lucha por los primeros puestos.

Sin embargo, el británico trabajó junto al equipo en el desarrollo del SF-26, monoplaza con el que ha mostrado una notable mejoría durante este año.

El progreso ya había comenzado a reflejarse con podios en China, Canadá y Mónaco, pero fue en Montmeló donde finalmente logró convertir el rendimiento en victoria.

Una estrategia que dio resultado

La carrera estuvo marcada por una intensa batalla estratégica entre Ferrari y Mercedes. Russell partió desde la pole position y logró conservar el liderato en la salida, mientras Hamilton se mantuvo en la pelea durante los primeros compases de la competencia.

La estrategia de Ferrari terminó inclinando la balanza a favor del británico. Tras una serie de paradas en boxes y un ritmo competitivo en el tramo decisivo de la prueba, Hamilton aprovechó además un periodo de coche de seguridad virtual para consolidar su ventaja sobre los Mercedes.

A partir de ese momento administró la diferencia con autoridad hasta recibir la bandera a cuadros. El resultado lo acerca a la lucha por el campeonato después del abandono del líder del Mundial, Andrea Kimi Antonelli.

La nota negativa de la jornada fue para el joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien sufrió problemas mecánicos cuando restaban apenas tres vueltas para el final de la carrera.

El abandono privó al líder del campeonato de sumar puntos importantes y permitió que Hamilton redujera diferencias en la clasificación general.

Tras la carrera, Hamilton reconoció la importancia emocional de la victoria y recordó que desde niño soñaba con ganar para Ferrari.

“Todos los días tuve este sueño desde que era un niño. Recuerdo ver a Michael Schumacher ganar para Ferrari y preguntarme cómo sería estar en ese auto rojo. No hay nada igual”, expresó el británico.

Con este triunfo, Hamilton no solo volvió a la senda de la victoria. También cumplió uno de los pocos objetivos que aún le faltaban en una carrera llena de éxitos: ganar con Ferrari.

Y ahora, con siete fechas disputadas y la diferencia reducida respecto a los líderes del campeonato, el británico vuelve a aparecer como un contendiente serio en la pelea por un histórico octavo título mundial.