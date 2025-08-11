Maldonado ya eligió a sus guerreros para el Mundial U18

escogidos. La Federación Panameña de Béisbol anunció ayer a los 20 peloteros que conforman la Selección Nacional U18 que verá acción en el Campeonato Mundial de la categoría a jugarse en la ciudad de Okinawa, Japón, entre el 5 y 14 de septiembre próximo.

El equipo se mantendrá entrenando en la Academia Mariano Rivera, bajo las ordenes del técnico Carlos Maldonado.

Panamá iniciará su participación en el torneo enfrentando a Estados Unidos el jueves 4 de septiembre a las 8:30 p.m., en el estadio Cellular Naha Field.

El segundo partido de los canaleros será el viernes 5 de septiembre frente a Australia, a las 8:30 p.m., en el mismo escenario.

Para el domingo 7 de septiembre, el equipo nacional enfrentará a China Taipéi a las 4:30 a.m., en el Nishizaki Stadium, sede que también albergará el duelo del lunes 8 de septiembre frente a Alemania, programado para las 12:30 a.m.

La ronda regular finalizará para Panamá el martes 9 de septiembre con China, nuevamente en el Nishizaki Stadium, a las 8:30 p.m.

Una vez concluida esta fase, los mejores equipos avanzarán a la Súper Ronda, que se disputará entre el 11 y el 13 de septiembre, mientras que los partidos por medallas se jugarán el 14 de septiembre.