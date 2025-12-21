El cocinero panameño Isaac Villaverde dice presente en el World Central Kitchen en Jamaica

El cocinero panameño Isaac Villaverde, fundador del restaurante de gastronomía afropanameña La Tapa del Coco, participó por primera vez en una operación humanitaria de la organización World Central Kitchen (WCK) en Jamaica, convirtiéndose en el primer panameño en integrarse a una misión de esta magnitud en ese país.

“Soy miembro del Chef Corps de WCK, una red global de más de 500 líderes culinarios listos para cocinar ante una situación de emergencia. Aceptar esta misión significó un hito importante en mi carrera profesional y a nivel personal. Mi conexión con Jamaica es muy profunda, desde muy chico estoy vinculado con su cultura, me ha hecho muy feliz contribuir con su recuperación”, dijo Villaverde.

Villaverde fue seleccionado como voluntario por WCK, organización sin fines de lucro fundada en 2010 por el chef español José Andrés, reconocida por brindar comidas calientes y nutritivas a comunidades afectadas por emergencias climáticas y crisis humanitarias alrededor del mundo. Hasta la fecha, la organización ha servido más de 550 millones de comidas a nivel global.

La participación del chef panameño se dio tras el paso del huracán Melissa, que azotó a Jamaica en octubre con fuertes vientos, lluvias intensas e inundaciones, considerado uno de los desastres naturales más severos registrados en la isla. Ante la emergencia, WCK activó una cocina en la ciudad de Montego Bay, desde donde se preparaban y distribuían cerca de 47 mil comidas diarias.

El chef destacó que uno de los principales objetivos de la misión fue garantizar que las personas recibieran alimentos acordes a su cultura.

“Nos aseguramos de que las comidas sean platos tradicionales, preparados con ingredientes locales, y que estén listas a tiempo. Después de cocinar, la parte clave es la ruta de distribución. El trabajo termina cuando las personas reciben la comida caliente en sus manos. Participar como único panameño en esta operación, abre un nuevo capítulo para Panamá en ayuda humanitaria, desde la respuesta de los cocineros”, explicó, al tiempo que subrayó el valor de representar a Panamá en una iniciativa de ayuda humanitaria desde la cocina.

World Central Kitchen también trabaja en alianza con restaurantes locales y líderes comunitarios para responder de manera rápida y eficiente ante los desastres. En Jamaica, la organización ha servido hasta el momento más de cinco millones de comidas.