EE.UU. aborda con Ucrania las garantías de una paz con Rusia y la recuperación posconflicto

Representantes de EE.UU. y Ucrania abordaron en Miami las garantías de seguridad a Kiev dentro de un plan de paz con Rusia impulsado por Washington y la recuperación económica del país europeo tras el fin del conflicto, con énfasis en la definición de plazos y la secuencia de los próximos pasos en la negociación.

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, hizo un recuento este domingo en X de las reuniones “productivas y constructivas” de los últimos tres días con sus pares ucranianos, que contaron con la presencia de aliados europeos “para coordinar un enfoque estratégico común entre Ucrania, Estados Unidos y Europa”.

“También se celebró una reunión constructiva separada en formato Estados Unidos–Ucrania, durante la cual se abordaron cuatro documentos clave: el desarrollo adicional de un plan de 20 puntos, la alineación de posiciones sobre un marco de garantías de seguridad de EE.UU. para Ucrania y el desarrollo futuro de un plan económico y de prosperidad”, agregó.